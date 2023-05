Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Jylkkä-Alajärvi 2x400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta (Pohjalaismaakunnat)

Fingrid Oyj suunnittelee 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta, jossa pohjoisempana päätepisteenä on Kalajoen Jylkässä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema. Reitit sijoittuvat seuraavien kuntien alueelle: Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Kokkola, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi. Tarkasteltavien voimajohtoreitti-vaihtoehtojen yhteispituus on noin 395 kilometriä. YVA-menettelyssä tarkastellut voimajohtoyhteyden reitit sijoittuvat pääosin uuteen maastokäytävään.

Hankkeesta vastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta toimitettiin ELY-keskukselle arviointiselostusta koskevassa kuulemisessa yhteensä 42 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia sekä 31 mielipidettä. Lausunnoissa otettiin kantaa erityisesti hankkeen vaikutuksiin maisemaan, asutukseen, luonnonoloihin kuten linnustoon ja metsäpeuraan sekä yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa. Yhteysviranomainen katsoo, että vaikutukset liito-oraviin, maisemaan ja kulttuuriperintöön on tunnistettu arviointiselostuksessa ja yhteysviranomainen yhtyy pääosin arvioon niihin kohdistuvien vaikutusten suuruudesta. Kuitenkin joidenkin reittivaihtoehtojen tai vaikutustyyppien osalta yhteysviranomainen näkee, että kielteiset vaikutukset voivat olla arvioitua suurempia, erityisesti vaikutukset luonnonolosuhteisiin, kuten liito-oravaan, metsäpeuraan, linnustoon ja luonnon monimuotoisuuteen sekä Natura-alueisiin. Vaikutukset ihmisiin, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä maisemaan voivat myös olla arvioitua suurempia. Myönteisten hävikkisähköä pienentävien ilmastovaikutusten lisäksi hankkeen kielteiset ilmastovaikutukset hiilinielujen poistumisen vuoksi ovat arvioitua suurempia. Arviointiselostuksen yhteydessä ELY-keskukselle on jätetty seuraavat luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset Natura 2000 -alueita koskevat Natura-arvioinnit: Huosianmaankallio, Isoraivio ja Pilleskytö, Käärmekalliot, Patanajärvenkangas, Pilvineva, Ritaneva-Vipusalonneva-Märsynneva, Ruokkaanneva, Viitajärvi sekä Vionneva. Natura-lausunnossaan ELY-keskus toteaa, että hankkeen vaikutukset Natura-alueille, joiden suojeluperusteena mainitaan metsäpeura, jäävät epävarmoiksi. Myöskään lintudirektiivin mukaisesti luokiteltujen alueiden osalta ei haitallisia vaikutuksia voida poissulkea. ELY-keskus toteaa, että Natura-arviointia tulee täydentää niin metsäpeuraan, kuin linnustoon aiheutuvien vaikutusten osalta. Erityinen huomio tulee kiinnittää yhteisvaikutuksiin muiden vireillä olevien hankkeiden kanssa. Metsäpeuran osalta tulee kuitenkin huomioida, että arviointia ei mahdollisesti pystytä päivittämään puutteellisen tutkimustiedon vuoksi ennen lunastusprosessia tai sen aikana ja näin poissulkemaan merkittäviä vaikutuksia. Tällöin lunastuslupa voidaan myöntää vain, jos valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä sekä Natura-lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/jylkkaalajarvivoimajohtoYVA.

