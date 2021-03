Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan joet saavuttavat tulvahuipun alkavalla viikolla

Åarna i Södra Österbotten och Österbotten når flödestoppen denna vecka 29.3.2021 11:32:05 EEST | Tiedote

Under veckoslutet har snösmältningen gått mycket snabbt och den väntas fortsätta även under början av veckan. Enligt prognoserna når åarna söder om Vasa flödestoppen redan under början av veckan. Flödestoppen i Kyro älv och Lappo å förväntas infalla kring mitten av veckan. I åarna i Mellersta Österbotten inträffar flödestoppen längre in i april enligt prognoserna. Vårflödet i de österbottniska landskapen är betydligt större i år än det var åren 2019 och 2020.