Etelä-Pohjanmaan tiloja koskeva sulkupäätös kevenee – muut rajoitukset jatkuvat

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin arvion mukaan maakunnan koronaepidemian tilanne on edelleen vaikea ja terveydenhuollon kuormituksen ennakoidaan jatkuvan. Tehohoidon tarve on kuitenkin alueella tasaantunut. Rajoitukset ovat edelleen välttämättömiä terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Tämän vuoksi aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa tilojen sulkemista, yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen käyttöä koskevia rajoituksia alueella.

Tilojen sulkemista koskeva määräys on voimassa 31.1. – 13.2.2022. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen käyttöä koskevat määräykset ovat voimassa 1.2. – 28.2.2022.

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Tilojen sulkua koskeva päätös

Tartuntatautilain 58 g -pykälän perusteella Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella suljetaan yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat. Tilojen sulkemista koskeva päätös ei enää 31.1.2022 lähtien koske seuraavia tiloja: yleiset saunat, uimahallit, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat ja niiden välittömässä läheisyydessä olevat pukuhuonetilat.

Määräys on voimassa kaksi viikkoa ajalla 31.1.-13.2.2022.

Määräys sulkee yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat. Päätös velvoittaa toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita. Tilojen sulkeminen kohdistuu alla lueteltuihin tartuntatautilain 58 g pykälän 4 momentin kohdissa tarkoitettuihin tiloihin:

• joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat ja

• tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat.

Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2002 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden ohjattuun harrastustoimintaan. Suljettuja tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Tilojen sulkupäätökset eivät koske ammattiurheilua eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Päätös ei koske seuraavia tiloja: kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat (kuten padel-, tennis- ja sulkapallokentät); yleiset saunat, uimahallit, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat ja niiden välittömässä läheisyydessä olevat pukuhuonetilat; huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; kauppakeskusten yleiset oleskelutilat, vähittäiskaupan liiketilat, palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Lain mukaan tilojen sulkua koskeva päätös voidaan tehdä enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat

Tartuntatautilain 58 pykälän perusteella Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kielletään kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 1.2. – 28.2.2022 seuraavasti:

• Sisätiloissa kielletään yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä.

• Ulkotiloissa kielletään yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Tänään annetulla päätöksellä kumotaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston aikaisempi tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen seuraavasti: 14.1. annettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntia koskeva päätös LSSAVI/485/2022 ajalta 1.2.–7.2.2022. Päätös on julkaistu avi.fi verkkosivulla.

Tartuntatautilain 58 §:n mukaisilla päätöksillä voidaan rajoittaa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätökset eivät kohdistu yksityistilaisuuksiin. Alueen väestöä kehotetaan noudattamaan koronaepidemiaan liittyviä yleisiä suosituksia myös niissä tilanteissa, joita aluehallintoviraston määräykset eivät koske

Tilojen käyttöä koskevan rajoituksen kohteina monet tilat ja toiminnot – tartuntojen ehkäisemiseen voi valita erilaisia keinoja

Tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös tilojen käytöstä on voimassa 1.2. – 28.2.2022 ja koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit). Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Tietyn mittaisia turvavälejä päätöksessä ei kuitenkaan edellytetä.

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräys tilojen käytöstä koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Toimijat voivat harkita yhdeksi keinoksi esimerkiksi vanhempien oleskelun rajoittamista lasten harrastustiloissa.

Vaatimuksena on kirjallinen suunnitelma valittavista turvallisuustoimista

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Koronapassin käyttöä on rajoitettu asetuksella 31.1.2022 asti

Tartuntatautilain 58 i §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille pykälässä tarkemmin säädetyissä tiloissa.

Koronapassin käyttöä on kuitenkin rajoitettu valtioneuvoston asetuksella määräaikaisesti ajalla 30.12.2021 – 31.1.2022. Tänä aikana koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Toiminnanharjoittajan tulee siis noudattaa voimassa olevaa rajoitusta. Asetus on voimassa koronaepidemian leviämisalueilla.

Toiminnanharjoittaja voi kuitenkin myös asetuksen voimassa ollessa edellyttää koronapassia asiakkailta ja osallistujilta. Tällöin koronapassin käyttö ei kuitenkaan vapauta rajoituksesta, vaan tilojen haltijan tai toiminnanharjoittajan tulee noudattaa voimassa olevia rajoituksia.

Lisätietoa koronapassista ja sen käytöstä sekä tilojen käyttöä koskevista rajoituksista löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Usein kysyttyä koronasta avi.fi-sivustolla

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräykset (avi.fi: yleistiedoksiannot)

Aluehallintoviraston asiakaspalvelu

Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, ajankohtaista koronaviruksesta

Koronapassin käyttöön tilapäisiä poikkeuksia, valtioneuvoston sivut

Medialle:

lakimies Markus Heinänen, p. 0295 018 022

aluehallintoylilääkäri Eeva Mäkinen, p. 0295 018 786

ylijohtaja Marko Pukkinen, p. 0295 018 582