Etelä-Savon alueelle aluehallintoviraston kokoontumisrajoitus – vaihtoehtona rajoitukselle koronatodistus

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli sata (100) henkilöä ja joissa

on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja, tai

on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

Katsomotilalla tarkoitetaan päätöksessä tilaa, josta osallistujat voivat seurata esitystä, ottelua tai muuta tapahtumaa.

Määritelty istumapaikka tarkoittaa sitä, että jokaisella asiakkaalla täytyy olla mahdollisuus istua, mutta istumapaikkojen ei tarvitse olla numeroituja. Istumapaikat pitää kuitenkin sijoittaa riittävän etäälle toisistaan.

Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan päätöksessä tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa.

Määräys on voimassa ajalla 13.12. – 27.12.2021.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän mukaan alueen covid-19-epidemiatilanne ei vielä täytä leviämisalueen tunnusmerkkejä, mutta epidemiatilanne alueella on vakava, ja alueella lähestytään leviämisvaiheen kriteeristön täyttymistä. Joukkoaltistumisia on varsinkin nuorten, mutta myös aikuisten keskuudessa, ja lisäksi useissa tapauksissa tartunnan lähdettä ei ole saatu varmistettua. Epidemian nykyisellä kasvutahdilla alueella on suuri riski myös sairaalakuormituksen kasvun suhteen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että korkean tartuntariskin yleisötilaisuuksien rajoittaminen on ennakoivana toimenpiteenä tartuntatautilaissa tarkoitetulla tavalla oikeudellisesti välttämätöntä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueella.

Vaihtoehtona rajoituksille toiminnanharjoittaja voi edellyttää yleisötilaisuuteen osallistuvilta ihmisiltä koronatodistuksen esittämistä.

”Tartuntatautilain mukaisesti toiminnanjärjestäjän on mahdollista ottaa käyttöön EU:n digitaalinen koronatodistus eli niin sanottu koronapassi vaihtoehtona asetetuille osallistujamäärää koskeville rajoituksille tai osallistujien sijoittumista koskeville velvoitteille. Toiminnanharjoittajan tulee tällöin edellyttää koronatodistuksen esittämistä 16-vuotiailta tai sitä vanhemmilta asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta.”, kertoo ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

