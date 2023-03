Etelä-Savon alueidenkäytön palkinto Hirvensalmen kunnalle

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Hirvensalmen kunnan rakennusvalvonta toimii luotettavasti ja rakennusvalvonnan ja alueidenkäytön suunnittelun yhteys toimii erittäin hyvin. Hirvensalmen kunnalla on aktiivinen ote kaavoituksessa. Kunta on kaavoittanut runsaat ranta-alueensa ja pitänyt aktiivisesti huolta kuntakeskuksen kaavoituksesta ja kehittämisestä. Kunnassa on järjestetty omat asuntomessut ja myös sähköisistä palveluista on pidetty huolta.

Palkinto luovutettiin 8.3.2023 rakennustarkastajien ja kaavoittajien neuvottelupäivillä Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnassa. Tilaisuudessa Etelä-Savon ELY-keskuksen alueidenkäytön ja luonnonsuojelun palvelut -yksikön päällikkö Eero Korhonen totesi, että rakennustarkastuksen yhteistyö kunnan kaavoitustoimen kanssa on olennaisen tärkeää, jotta kokonaisuus toimii.

- Pienten kuntien kaavoitusta ohjailevien viranhaltijoiden tehtäväkenttä ulottuu usein putkimontun pohjalta maakuntakaavan strategiseen pohtimiseen. Vastuut ovat moninaiset, budjetissa tulee pysyä ja kunnan tulee tarjota asukkaille ja yrittäjille laadukas ympäristö

ELY-keskuksen mukaan Hirvensalmelle kohdentunut palkinto on huomionosoitus kaikille muillekin alueen rakennustarkastuksen ammattilaisille ja kuntien kaavoituksesta huolehtiville