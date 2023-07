Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto Sarvikankaan tuulivoimahankkeen arviointiohjelmasta

Juhannusviikon sinilevätilanne Etelä-Savossa rauhallinen 22.6.2023 13:47:00 EEST | Tiedote

Sinilevätilanne on pysynyt Etelä-Savossa ajankohdalle tyypillisesti rauhallisena. Virallisia viikoittaisia seurantapaikkoja Etelä-Savossa on 15, joista yhdessä, Kangasniemen kirkonkylän uimalassa Puulassa, on havaittu hieman sinilevää. Lisäksi kansalaishavaintoja sinilevistä on tehty muutamia.