Etelä-Savon ELY-keskuksen vesienhoitotiimi kiertueella loppuvuodesta 2022

Etelä-Savon työmarkkinaselvitys julkaistiin – Sumeutta ja toivoa tiedossa 29.9.2022 13:25:42 EEST | Tiedote

Etelä-Savossa työvoima supistuu, väestö ikääntyy ja työvoiman ja työnantajien kohtaamisessa on haasteita. Toisaalta maakunnassa on paljon heti töihin valmiita yli 55-vuotiaita ja kokonaisnettomuuttokin on kääntynyt plussalle. Lisäksi valtakunnallisen työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen toteuttaman Työvoiman hankinta toimipaikoissa -selvityksen mukaan Etelä-Savossa oli viime vuonna vähiten rekrytointivaikeuksia koko maassa.