Etelä-Savon ELY-keskuksen vesienhoitotiimi lähtee kiertueelle

Etelä-Savossa tehty muutamia sinilevähavaintoja 20.7.2023 13:59:26 EEST | Tiedote

Tämänhetkinen sinilevätilanne on rauhallinen Etelä-Savossa. Virallisista seurantapaikoista Launialan uimarannalla sekä Pitkäjärven uimarannalla Mikkelissä on havaittu hieman sinilevää. Kansalaishavaintoja sinilevästä on tehty muutamia.