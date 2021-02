Etelä-Savon ELY-keskus etsii perinnebiotooppien, lintuvesien ja lähteikköjen kunnostajia

Etelä-Savon ELY-keskus etsii toimijoita kunnostamaan ja hoitamaan Etelä-Savon heikentyneitä luonnonympäristöjä. Kunnostukset ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa ja kohteina ovat mm. perinnebiotoopit eli perinteisen karjatalouden pitkän ajan kuluessa muovaamat niityt, hakamaat ja metsälaitumet, sekä lintuvedet ja lähteiköt. Kunnostukset hankitaan ostopalveluina.

Etelä-Savon ELY-keskus etsii toimijoita:

Toteuttamaan perinnebiotooppien ja muiden kohteiden kunnostustoimia, kuten puuston harvennuksia, vesaikon ja pensaikon raivausta, aitojen pystyttämistä tai vieraslajien torjuntaa.

Vuokraamaan ja ylläpitämään arvokkaita perinnebiotooppeja laiduntamalla tai niittämällä ympäristökorvauksella ympäristösopimuksen mukaisin ehdoin. Kohteet vaihtelevat pienistä kalliokedoista kosteisiin rantaniittyihin. Laiduntajia kaivattaisiin tällä hetkellä erityisesti Anttolaan, Enonkoskelle, Juvalle, Mäntyharjuun ja Savonlinnaan.

Kunnostamaan lintuvesiä. Toimet ovat osaltaan samoja kuin perinnebiotoopeilla, mutta lisäksi lintuvesien hoitotoimia voivat olla mm. ruovikon murskaus, juurakon äestys, koe- ja hoitokalastus ja vesikasvillisuuden niitto.

Lähteiden ja lähteikköjen ennallistamiseen: hoitotoimia ovat mm. patojen rakentaminen sekä koneellinen ojien täyttö ja siihen liittyvät ojalinjojen raivaukset miestyönä. Tällä hetkellä mahdolliset ennallistamiskohteet sijaitsevat Punkaharjulla, mutta mahdollisia kohteita etsitään myös muualta maakunnasta.

ELY-keskus toivoo, että kunnostustyötä tarjoavat ottavat yhteyttä ELY-keskukseen sähköpostilla tai puhelimitse.

- Tarvitsemme tietoa yrityksestä ja yritystoiminnasta, yhdistyksestä tai talkooporukasta, joka voisi toteuttaa elinympäristökunnostuksia alueella, sanoo ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Hanna Huovinen. Työpanoksesta tai eläimistä voi ilmoittaa myös Laidunpankkiin, jolloin tiedot ovat kootusti ja valtakunnallisesti saatavilla.

Vaikka kartoituksia on tehty, on Etelä-Savossa varmasti vielä arvokkaitakin perinnemaisemakohteita, jotka eivät ole ELY-keskuksen tiedossa. ELY-keskus pyrkii järjestämään kunnostuksen arvokkaimmille perinneympäristöille.

- Otamme mielellämme vastaan ilmoituksia mahdollisista arvokkaista perinnebiotooppikohteista, jotka kaipaavat kunnostustoimenpiteitä, kuten raivauksia, niittoa tai laidunnusta, sanoo Hanna Huovinen. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytä ilman maanomistajan suostumusta.

Kunnostuksiin siirrytään vuonna 2021

Viime vuonna ELY-keskuksessa keskityttiin Helmi-kohteiden maastokartoituksiin. Vuonna 2021 painopiste siirtyy osin kohteiden kartoituksista kunnostuksiin. Helmi-ohjelman puitteissa on tarkoitus kunnostaa kohteita, joilla on merkittäviä perinnebiotooppi- ja linnustoarvoja. Lisäksi Etelä-Savossa on tavoitteena ennallistaa ihmistoimien muuttamia lähdekohteita. Helmi-ohjelman edetessä tullaan mahdollisesti tekemään myös muiden elinympäristöjen, kuten paahdeympäristöjen kunnostuksia. Nämä elinympäristöt ovat tärkeitä monille uhanalaisille lajeille ja myös niiden luontotyypit ovat uhanalaistuneet.

Hoitamattomien perinnebiotooppien joukosta seulotaan tärkeimmät

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella perinnebiotooppeja on hoidon piirissä yksityisillä mailla runsaat 100 kohdetta, lisäksi Metsähallitus hoitaa valtion omistamia kohteita. Mutta vähintään saman verran lienee perinnebiotooppeja, jotka ovat jääneet viime vuosina hoidotta tai joiden arvot on kokonaan menetetty. Nyt onkin tarkoituksena seuloa näiden hoitamattomien kohteiden joukosta ne, joiden laidunnus- tai niittohoitoon palauttaminen on vielä mielekästä ja saada ne jälleen hoidon piiriin. Kunnostetut kohteet pyritään saamaan maatalouden ympäristökorvauksen piiriin, jolloin maanomistaja tai vuokralainen vastaa kohteen asianmukaisesta hoidosta korvausta vastaan. Kunnostus- ja hoitotoimet tehdään aina maanomistajan luvalla.

Viidellä lintuvesikohteella kiireellinen kunnostustarve

Kiireellistä hoitotarvetta on todettu olevan viidellä lintuvesikohteella. Lintuvesikunnostukset ovat monesti raskaita ja pitkiä hankkeita, varsinkin jos toimenpiteenä alueella on ruoppaukset tai pohjapatojen rakentaminen. Lintuvesillä on tarvetta myös pienimuotoisille toimille, esim. puuston ja pensaikon raivauksilla voidaan parantaa vesi- ja kosteikkolinnuston elinolosuhteita. Joillakin lintuvesillä voi myös olla tarvetta vesikasviniitolle.