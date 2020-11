Etelä-Savon ELY-keskus jakoi avustuksia rakennusperinnön ja saaristoympäristön hoitoon

Kerro mielipiteesi vesienhoidon toimenpiteistä Etelä-Savossa 2.11.2020 11:25:17 EET | Tiedote

Etelä-Savon aluetta koskevat Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmat sekä maakunnan pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelma on päivitetty vuosille 2022–2027. Vesienhoidon tavoite on, että kaikkien pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Tilaa parantavien toimien tulee olla käynnissä vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteet on suunniteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa.