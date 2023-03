Etelä-Savon ilmastotiekartta on loppusuoralla – Nyt on tekojen aika

Etelä-Savon maakunnallinen ilmastotiekartta on viimeistelyä vaille valmis. Tiekarttaa on Etelä-Savon ELY-keskuksen koordinoimana rakennettu vuoden 2022 alusta ja valmis ilmastotiekartta julkaistaan toukokuussa. Tiekarttaa voidaan käyttää mm. vihreän siirtymän hankkeiden perusteena. Tiekartta on parhaillaan sidosryhmien, kuten kuntien, kommentoitavana.

Hiilineutraali Etelä-Savo -logo.

Ilmastotiekartta viitoittaa askelmerkit vihreään siirtymään Ilmastotiekartan on tarkoitus siivittää ja tukea vihreän siirtymän hankevalmistelussa. Puhtaan energiantuotannon ohella ilmastotoimia olisi tarpeen Etelä-Savossa suunnata jalostusasteen nostamiseen alkutuotannossa ja metsätaloudessa, omavaraisuuteen sekä kestävään matkailuun ja liikenteeseen. – Polku hiilineutraaliuteen ei ole silkkaa päästöjen vähentämistä. Se on sinnikkyyttä kohti innovatiivisia palveluja, tuotteita, monimuotoisempaa luontoa, infrastruktuuria ja digitaalisia ratkaisuja. Pitkällä aikavälillä tämä edistää taloutta, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, kun mm. ilmanlaatu ja lähiluonto kohentuvat. Työn ytimessä ovat puhdas energiantuotanto, vähittäinen fossiiliraaka-aineista luopuminen, kiertotalous sekä maaperän hiilivarastojen ja ekosysteemien hiilinielujen lisääminen, kertoo ilmastoasiantuntija Jaana Leppänen.



– Rahoitusta ilmastotyöhön on nyt saatavilla ennätyksellisen paljon, erityisesti vihreän siirtymän hankkeisiin. Myös lupaprosessit nopeutuvat. On tärkeää, että Etelä-Savossakin tunnistetaan vaikuttavimmat ilmastoteot ja päästään mukaan esimerkiksi tuuli-, aurinkovoima- ja vetyhankkeisiin, toteaa ylijohtaja Jari Mutanen. Ilmastotiekartta koostuu neljästä merkittävimmästä päästö-/ nielusektorista Tiekartta keskittyy päästövähennysten ja -nielujen kannalta tärkeimpiin päästösektoreihin, jotka ovat metsä, energia, maatalous ja ruoka sekä liikenne. Kullekin sektorille on asetettu omat, osin toisiaan tukevat, ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet. Näissä on pyritty huomioimaan Etelä-Savon erityispiirteet. Tiekartta on työstetty tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien, kuten kuntien, aluetoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa työpajoissa ja työryhmissä. Tiekartta on tällä hetkellä sidosryhmien kommentoitavana. Valmis tiekartta julkaistaan toukokuussa 2023. Etelä-Savon maakunnan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä Suomi ja maakunnat tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuutta pian sen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöt voivat olla samansuuruiset kuin hiilinielut. Hiilinieluja ovat esimerkiksi metsien ja soiden kasvillisuus sekä merien levät, jotka yhteyttäessään sitovat ilman hiilidioksidia. Etelä-Savon tavoitteena on maakuntastrategian linjausten mukaisesti olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä. Jotta tavoite saavutetaan, kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vähintään 80 % vuoden 2005 tasosta ja loput 20 % sitoa tai kompensoida kestävästi.

