Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinto Aseman Taidelaiturille Savonlinnan Punkaharjulle

Ensimmäistä kertaa jaetun kulttuuriympäristöpalkinnon saajan päätti tänä vuonna Erkki Liikanen. Palkinto ja kunniamaininnat luovutettiin eteläsavolaisen rakennetun kulttuuriympäristön hyväksi tehdystä työstä. Palkinto myönnettiin vuodelta 2020, mutta koronapandemian vuoksi palkinnon julkistamistilaisuutta jouduttiin siirtämään lopulta marraskuuhun 2021.

Erkki Liikanen totesi luovutustilaisuudessa, että oli vaikea valita yksi kolmesta hienosta kohteesta. Kaikki ovat tehneet arvokasta työtä ja kohteilla on tavoitettu jotain kestävää.

- Kaikki kolme finalistia ovat erinomaisia kulttuurikohteita ja olisivat ansainneet palkinnon. Koska valinta piti tehdä, otin kriteeriksi ajassa olevan perusteen. Aseman Taidelaituri on näistä kolmesta ainoa, joka on jo valmis, vaikka muutkin ovat hyvällä matkalla.

Palkinnon vastaanottanut Aseman Taidelaiturin Mikko Ranta-Huitti totesi, että Taidelaituri on tuonut paikkakunnalle elämää ja ripauksen luovaa hulluutta.

- Haluan kiittää palkinnosta ja kiittää myös niitä, jotka ilmoittivat meidät kisaan. Aseman Taidelaituriin liittyy Aseman ystävien yhteisö, jolla on suuri merkitys meille ja toiminnalle.



Taidelaituri on ollut kiva projekti, ja olemme hämmästyneitä ihmisten määrästä, joita kohteemme kiinnosta.

- Koen, että ympäröivän väen innostaminen on tärkeää. Taidelaituri on meidän kolmas kotimme, taidekoti.

Kulttuuriympäristöpalkinnon kriteerit

Uudella kunnianosoituksella halutaan nostaa esiin maakunnassa tehtyjä kulttuuriympäristötekoja ja innostavia esimerkkejä rakennusperinnön ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisesta. Palkinto voidaan myöntää rakennetun kulttuuriympäristön ylläpito-, kohennus- ja pelastustöistä tai kulttuuriympäristön säilymisen edistämisen puolesta tehdystä erityisestä työstä tai projektista. Palkittavan kohteen tulee sijaita tai työn tulee olla tehty Etelä-Savon alueella ja työn tulee olla tehty edeltävän neljän vuoden aikana. Ehdokkaita voivat avoimen kyselyn kautta ehdottaa kunnat, yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt.

Työryhmän jäsenistä koostuva esiraati valitsee finalistit. Voittajan valitsee palkintokausittain vaihtuva palkintotuomari, kulttuuriperintöön kiinnostuneisuutta osoittanut henkilö, joka on tullut tunnetuksi pääsääntöisesti muun kuin kulttuuriympäristöalan asiantuntijana. Palkittava kohde voi olla esimerkiksi rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvä kunnostustyö, merkittävä ylläpitojatkumo tai rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä muutoin edistävä projekti. Palkinto jaetaan jatkossa joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2023.

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä on maakunnan kulttuuriympäristöasioiden yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on kehittää maakunnan kulttuuriympäristötyötä ja edistää alueen arvokkaan kulttuuriympäristön, rakennusperinnön ja niihin liittyvän aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä. Työryhmässä ovat mukana Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Riihisaari – Savonlinnan museo, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Savo, Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupungit, Etelä-Savon Rakennusperintöyhdistys sekä Museovirasto ja Metsähallitus.