Etelä-Savon työllisyystilanne paranee edelleen

Etelä-Savon Natura 2000 -alueilla inventoidaan metsäisiä luontotyyppejä 18.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Kesän 2022 aikana Etelä-Savon Natura 2000 -alueilla selvitetään, löytyykö alueilta suojelua vaativia metsäisiä luontotyyppejä. Inventoinnit kohdistuvat ensisijaisesti alueille, joiden toteutustapa valtioneuvoston päätöksessä on jokin muu kuin luonnonsuojelulaki. Etelä-Savossa pääpaino on Pihlajavedellä, mutta vähäisempiä selvitystarpeita on tunnistettu myös viidellä muulla Natura 2000-alueella, joita ovat Kyyvesi, Puulavesi, Lietvesi, Luonteri ja Kakonsalon järvialue.