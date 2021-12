Etelä-Savon vesistöjen kunnostukseen ja hoitoon haettiin avustuksia

Jaa

ELY-keskukset myöntävät vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia vesistökunnostushankkeille, joiden tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen. Etelä-Savon ELY-keskukseen saapui 30.11.2021 mennessä yhteensä 38 hakemusta ja haettujen avustusten yhteismäärä on noin 310 000 euroa. Päätökset avustettaviin hankkeisiin tehdään keväällä 2022. Hankkeisiin voi kuulua sekä vesistössä että valuma-alueella tehtäviä toimenpiteitä. Avustusta myönnetään hankkeiden asiantuntijatyönä tehtävään suunnitteluun ja varsinaiseen toteuttamiseen. Avustuksen osuus on yleensä enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hoitokalastuksena rysäpyyntiä Mikkelin alapuolisella Saimaalla. Kuva: Juho Kotanen. Vapaa julkaistavaksi.

Haetuista hankkeista noin puolet (19 kpl) suuntautuu perinteisiin vesistöissä tehtäviin toimenpiteisiin kuten hoitokalastukseen tai virkistyskäyttöä haittaavan vesikasvillisuuden poistoon. Suunnittelu- ja selvityshankkeita koskevia hakemuksia saatiin kahdeksan. Näissä hankkeissa on haettu avustusta laajojen niitto- ja ruoppaushankkeiden vaatimiin luontoselvityksiin, valuma-alueilla tehtävien vesiensuojelutoimenpiteiden suunnitteluun sekä yhteen keskivedenkorkeuden noston suunnitteluhankkeeseen. Käyttötarkoituksensa menettäneiden vanhojen patojen poistamisen suunnitteluun haettiin lisäksi avustusta kahdeksan hankkeen osalta. Valuma-alueella toteutettavia vesiensuojeluhankkeita koskevia anomuksia saapui kaksi. Lisäksi avustusta haettiin vesienhoitoon liittyvän alueellisen kunnostusverkoston kehittämiseen ja viestintään. Aiemmin aloitettuja monivuotisia hankkeita on meneillään 17 kpl. Huomio ulkoisen kuormituksen vähentämiseen Hoitokalastuksen avulla pyritään pienentämään särkikalakantoja ja samalla vähentämään sisäistä kuormitusta poistamalla vesistöstä ravinteita kalojen mukana. Ulkoisen kuormituksen vähentämisen tärkeys on kuitenkin syytä muistaa, sillä vesistön tila ei voi parantua, jos siihen tulee valuma-alueelta jatkuvasti lisäkuormitusta. Tänä vuonna onkin haettu aiempia vuosia enemmän avustuksia valuma-aluetason hankkeisiin, joissa suunnitellaan tai toteutetaan erilaisia vesiensuojelurakenteita, esimerkiksi kosteikoita tai laskeutusaltaita maa- ja metsätalousvaltaisille alueille. Laajoissa niitto- ja ruoppaushankkeissa tulee tarvittaessa selvittää EU:n luontodirektiivin liitteessä IV mainittujen lajien (mm. viitasammakko ja tietyt lampikorennot) esiintymispaikat, jotta niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei toimenpiteillä tuhota. Niitto- ja ruoppaushankkeet tulee suunnitella huolellisesti, sillä vesikasvillisuus on osa toimivaa vesiekosysteemiä ja esimerkiksi laskuojan suulla oleva kaislikko sitoo tehokkaasti ojavesien mukana kulkeutuvia ravinteita ja kiintoainetta. Yhdessä vauhtia vesienhoitoon! Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella voidaan lisätä paikallisia ja alueellisia vesistökunnostushankkeita ja vahvistaa vesistökunnostusverkostojen toimintaa ja uusien syntymistä. Nyt kannattaa panna vauhtia vesienhoitoon ja alkaa hyvissä ajoin keskustella uusista hankkeista sekä aktivoida paikallisia toimijoita, jotta suunnitelmat saadaan hiottua toteutuskelpoisiksi ennen ensi syksyn uutta avustushakukierrosta. ELY-keskuksen asiantuntijoilta voi pyytää apua hankkeen kaikissa vaiheissa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Hoitokalastuksena rysäpyyntiä Mikkelin alapuolisella Saimaalla. Kuva: Juho Kotanen. Vapaa julkaistavaksi. Lataa Lataa