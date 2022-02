Etelä-Savoon uusia luonnonsuojelualueita 604 hehtaaria

Suojeltujen alueiden kokonaismäärästä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO-ohjelma) kohteita oli 483 hehtaaria. METSO-ohjelman toteutuksessa suojelun painopisteenä olivat runsaslahopuustoiset kangasmetsät (308 ha), lehdot (39 ha), puustoiset suot ja soiden reunametsät (35 ha) sekä metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot (54 ha). Helmi-elinympäristöohjelmassa suojeltiin soita ja soiden reunametsiä 116 hehtaaria. Uhanalaisten lajien esiintymisalueita ja rantojensuojeluohjelman alueita suojeltiin yhteensä 5 hehtaaria.

Helmi-ohjelman soidensuojelu täydentää suojelualueverkostoa

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Helmi-elinympäristöohjelmasta 27.5.2021. Helmi-ohjelmassa 2021–2030 suojellaan, kunnostetaan ja hoidetaan useita eri elinympäristöjä. Tarkoitus on pysäyttää Suomen luonnon köyhtyminen. Soiden suojelu ja ennallistamien on yksi merkittävä Helmi-ohjelman tavoite. Suojelun periaate on sama kuin METSO-ohjelmassa: suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoiseen tarjontaan ja suojelusta maksettava korvaus on yksityiselle metsänomistajalle verovapaa.

ELY-keskus toivoo maanomistajien tarjoavan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita soita ja metsiä suojeltavaksi osana Helmi- ja METSO-ohjelmia. Ensisijaisesti suojeltavia soita ovat soidensuojelun täydennysehdotukseen sisältyvät kohteet, kaavojen suojeluvarauksiin kuuluvat suot ja vanhojen soidensuojelualueiden laajennukset. Rehevät korvet ja letot ovat uhanalaisia luontotyyppejä ja niitä toivotaan myös tarjottavan suojeluun. Etelä-Savon metsistä ja soista vain 3 % on suojeltu.