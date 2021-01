Etelä-Savossa lomautettujen määrässä piikki vuodenvaihteessa

Työttömien määrä nousi Etelä-Savossa vuodentakaisesta 1 500:lla. Lomautettuja oli joulukuun lopussa yli 1 500, eli kaksi kertaa enemmän kuin vuosi sitten.

Ennen vuodenvaihdetta ja heti vuodenvaihteen jälkeen lomautettujen määrä oli useita satoja tätä pienempi. Koko maassa lomautettuja oli 77 800. Määrä oli 2,5-kertainen vuodentakaiseen verrattuna.



Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Etelä-Savossa joulukuun lopussa 947, mikä on 105 henkilöä ja 12,5 % enemmän kuin vuosi sitten.



Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli Etelä-Savossa joulukuun lopussa 2 818 henkilöä eli 218 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiaste oli Etelä-Savossa 25,7 %, mikä on maan viidenneksi korkein.



Pitkäaikaistyöttömiä on Etelä-Savossa joulukuun lopussa 2 095 eli 48 % enemmän kuin vuosi sitten. Miesten ja naisten pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi suhteellisesti saman verran.