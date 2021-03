Etelä-Suomen alueella 5.3. voimaan tiukemmat kokoontumisrajoitukset - yli kuuden hengen kokoontumiset on kielletty, pienempiäkin tulisi välttää

Vakavan epidemiatilanteen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiristää kokoontumisrajoituksia alueellaan. Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, ja pienempiäkin kokoontumisia tulisi välttää aina kun se on mahdollista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella vastaava määräys on ollut voimassa 22.2.2021 alkaen. Nyt kuuden hengen kokoontumisrajoitus laajenee koko Etelä-Suomen alueelle eli Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. Näillä alueilla Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräämä kokoontumisrajoitus on voimassa 5.-31.3.2021.

Epidemiatilanne on koko alueella vaikea, ja viruksen nopeaa leviämistä pyritään hallitsemaan rajoittamalla mahdollisimman paljon ihmisten välisiä lähikontakteja. Kokoontumisrajoitusten kiristäminen on aluehallintoviraston kokonaisarvion mukaan välttämätöntä.

Päätösten mukaan enintään kuuden hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia on mahdollista järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä (Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä). Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista.

- Päätöksemme mahdollistaa enintään kuuden hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet tiukoin reunaehdoin, jotta välttämättömät kokoukset voidaan järjestää, toteaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen. - Painokas viestimme on: älkää järjestäkö pieniäkään kokoontumisia, jollei se ole aivan välttämätöntä.

Yläkoululaiset siirtyvät etäopetukseen koko Etelä-Suomen alueella - koulutiloja suljetaan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lisäksi määrännyt oppilaitosten tiloja suljettavaksi koko alueellaan valtioneuvoston linjauksen mukaisesti 8.-28.3.2021 väliseksi ajaksi. Päätökset koskevat perusopetuksen yläkouluja. Opetuksen järjestäjä eli käytännössä kunta tekee tarvittavat perusopetuslain mukaiset päätökset, joilla yläkoululaisten opetus siirretään etäopetukseen. Tilojen sulkemispäätös ei koske alakoululaisia. Myös esimerkiksi erityisen tuen oppilailla opetus jatkuu lähiopetuksena. Toisen asteen opetus voidaan järjestää etäopetuksena ilman aluehallintoviraston päätöstä oppilaitosten tilojen sulkemisesta.

Epidemiatilanne on erittäin huolestuttava - kaikkia ylimääräisiä lähikontakteja tulisi välttää

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös kokoontumisrajoituksista koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eivätkä jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Kokoontumisrajoitusten ulkopuolelle jäävää palvelutoimintaa rajoitetaan muuten lainsäädännön mahdollistamin keinoin. Aluehallintovirasto tiedottaa erikseen yksityisten ja julkisten toimijoiden tilojen käyttöä rajoittavista päätöksistään.

On erittäin tärkeää, että jokainen toimija ja yksittäinen ihminen noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat määräykset, suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, pitäisi jättää tässä tilanteessa pois.

