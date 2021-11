Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee kohdennettuja kokoontumisrajoituksia Uudellemaalle - tilannekuva tarkentuu ensi viikolla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaman alueellisen koronakoordinaatioryhmän mukaan epidemiatilanne on huonontunut ja terveydenhuollon kantokyky on vaarantunut. Ryhmä on esittänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että se rajoittaisi osallistujamääriä sisätilojen yhteislaulutilaisuuksissa ja sellaisissa sisätiloissa järjestetyissä tilaisuuksissa, joissa on seisomakatsomot.

”Pyydämme nyt kirjalliset lausunnot tilanteesta ja tarvittavista rajoitustoimista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä ja alueen kunnilta, minkä jälkeen päätämme rajoituksista ja niiden kohdentamisesta”, toteaa ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Mahdolliset päätökset voitaisiin tehdä todennäköisesti ensi viikon loppupuolella. Uusien päätösten valmistelu vaatii kattavaa taustatyötä, minkä vuoksi emme voi antaa arviota nopeammasta aikataulusta.”

Jos aluehallintovirasto määrää tilaisuuksiin kohdistuvia rajoituksia, tapahtuman järjestäjän on mahdollista ottaa koronapassi käyttöön ja vapautua mm. mahdollisista yleisön enimmäismääriä koskevista rajoituksista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto seuraa epidemiatilannetta tiiviisti yhdessä alueellisten koronakoordinaatioryhmien kanssa ja arvioi rajoitusten välttämättömyyttä tilanteen mukaisesti. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä ainoa Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiiri, jonka alueelle on esitetty aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Muiden sairaanhoitopiirien - Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen - tilanne ei alueellisten koronakoordinaatioryhmien arvioiden mukaan toistaiseksi ole antanut aihetta aluehallintoviraston määräämille rajoituksille.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tilanteesta ja mahdollisista päätöksistä lisää todennäköisesti ensi viikon kuluessa.

