Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöstä maahantulijoiden pakollisesta osallistumisesta terveystarkastukseen

Päätöksen myötä jokaisen Helsingin satamien, Helsinki-Vantaan lentoaseman, Vaalimaan rajanylityspaikan ja Nuijamaan rajanylityspaikan kautta maahan tulevan henkilön täytyy osallistua välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti. Päätös on voimassa 1.4.–30.4.2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa huhtikuun ajan päätöstä ns. riskimaista saapuvien henkilöiden pakollisesta osallistumisesta terveystarkastukseen. Tällä tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka ovat kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 ihmistä kahden viikon aikana. Riskimaita ovat tällä hetkellä lähes kaikki maat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla on ajantasainen tieto siitä, mitkä maat ovat riskimaita.

Terveystarkastuksessa henkilö voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa. Tällöin häneltä ei lähtökohtaisesti oteta koronavirustestiä välittömästi maahantulon jälkeen. Vastaavalla tavalla toimitaan myös silloin, jos henkilö esittää luotettavan todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle puoli vuotta aikaa. Käytännössä suurimmalla osalla maahantulijoista on todistus negatiivisesta testistä, ja esimerkiksi Helsingin satamiin liikennöivät laivayhtiöt ovat sellaista vaatineet jo lähtömaassa ennen laivaan nousua.

Määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä huoltovarmuuden ja tuonnin sujuvuuden varmistamiseksi. Määräys ei myöskään koske vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia eikä Helsinki-Vantaan lentoaseman kauttakulkumatkustajia, jotka vaihtavat lentoasemalla ulkomaan jatkolennolle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto otti huomioon päätöstä tehdessään alueen sairaanhoitopiirien asiantuntijalausunnot päätöksen välttämättömyydestä koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä. Päätös koskee huhtikuussa kaikkia Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikkoja eli Helsingin satamia, Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikkoja. Imatran rajanylityspaikan liikenne on ohjattu Nuijamaalle.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston maaliskuisen, maahantulijat terveystarkastukseen velvoittavan ensimmäisen päätöksen jälkeen koronatestistä kieltäytyjiä ei käytännössä enää ole juuri ollut.

”Testistä kieltäytyjiä ei Vaalimaan rajanylityspaikalla nyt ole lainkaan”, vahvistaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymsotesta. ”Tosin jo ennen päätöstäkin testikattavuus oli varsin hyvä tehostuneiden testausjärjestelyjen ansiosta. Nyt aluehallintoviraston määräyksen myötä on loputkin tulijat saatu testauksen piiriin.”

Lakimuutos toi lisää työkaluja rajanylityspaikoille koronaviruksen torjuntaan

Aluehallintoviraston päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 16. Eduskunta on hyväksynyt 19.3.2021 lakimuutoksen, joka selkeyttää pykälän 16 tulkintaa.

Jos terveystarkastukseen määrätty henkilö ei noudata määräystä, kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tarvittaessa pyytää poliisilta virka-apua terveystarkastuksen suorittamiseksi.

Lakimuutoksen myötä myös Rajavartiolaitos voi antaa virka-apua terveystarkastuksen suorittamiseksi. Jos henkilö kieltäytyy osallistumasta pakolliseen terveystarkastukseen, voi seurauksena olla rikoslain perusteella sakko- tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus terveydensuojelurikkomuksesta.

Lakimuutos antoi lisäksi kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille oikeuden tehdä yksittäistä henkilöä koskeva päätös pakollisesta terveystarkastuksesta. Tämä toimivalta oli aiemmin ainoastaan aluehallintovirastolla. Kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on edelleen toimivaltainen viranomainen karanteeniin määräämisessä.

Lisätietoa:

Medialle:

aluehallintoylilääkäri Anne Hiiri, p. 0295 016 067

johtaja Kristiina Poikajärvi, p. 0295 016 654

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuntien / kuntayhtymien yhteystiedot (terveystarkastusten käytännön järjestelyt rajanylityspaikoilla):

Helsinki: terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, p. 09 310 52481, etunimi.sukunimi@hel.fi

Vantaa: apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö, p. 050 3121 678, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Eksote: terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula, p. 040 194 4936, etunimi.sukunimi@eksote.fi

Kymsote: johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa, p. 020 633 2003, etunimi.sukunimi@kymsote.fi