Etelä-Suomen aluehallintovirasto julkaisi päätöksiä mm. liikuntatilojen sulkemisesta, turvavälien varmistamisesta asiakastiloissa ja kokoontumisrajoitusten jatkosta (TIEDOTETTA KORJATTU)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jolla määrätään suljettavaksi urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla 1.-14.4. väliseksi ajaksi. Näillä alueilla ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella on lisäksi laajasti eri asiakastilojen käytössä varmistettava mahdollisuus turvavälien toteutumiseen. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi enintään kuuden hengen kokoontumisrajoitusta koko toimialueellaan huhtikuun ajan. **Tiedotteen alkuperäisessä tekstissä luki, että pykälän 58 g mukainen sulkupäätös on voimassa 1.-14.2021. Tekstiin on täsmennetty voimassaoloajaksi 1.-14.4.2021.**

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea: joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Päätös perustuu tartuntatautilain 28.3.2021 hyväksyttyyn muutokseen, jossa poistettiin mahdollisuus pitää avoinna enintään kymmenen asiakkaan käytössä olevia tiloja. ”Lakimuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että uuden päätöksemme mukaan myös pienten asiakasmäärien liikunta- ja virkistyskäytössä olevat tilat on suljettava, kun tähän asti enintään kymmenen hengen käytössä olevia tiloja on ollut mahdollista pitää avoinna”, täsmentää aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Ymmärrämme päätöksen nopean voimaantulon tuomat haasteet muun muassa liikunta-alan toimijoille. Epidemiatilanteen vuoksi meidän oli kuitenkin tehtävä päätös heti kun se oli lain perusteella mahdollista.” Sairaanhoitopiirien tilannekuvien perusteella sulkupäätös on välttämätön Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen päätös tilojen sulkemisesta on voimassa 1.-14.4.2021. Aluehallintovirasto voi tehdä päätöksen ilmaantuvuuden ollessa yli 50 tapausta / 100 000 henkilöä kahden viikon aikana, jos alueella todetaan heikosti jäljitettäviä tautiryppäitä ja alueella on uhka sairaanhoidon ylikuormittumisesta. Päätöksen voi tehdä lain mukaan enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan. Toimijoiden on varmistettava turvavälien mahdollisuus asiakastiloissa Koko Etelä-Suomen alueelle eli Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille tulee 1.4.2021 voimaan myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, jonka mukaan toimijoiden pitää varmistaa turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus eli se, että tiloissa voidaan tosiasiallisesti välttää asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Maaliskuussa päätös on ollut voimassa muualla paitsi Kymenlaakson alueella. Päätös velvoittaa laajalti sekä julkista että yksityistä sektoria eli seuraavia toimijoita: yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt

yksityiset elinkeinonharjoittajat

kunnat ja kuntayhtymät

uskonnolliset yhdyskunnat

julkisoikeudelliset laitokset. Päätös koskee näiden toimijoiden asiakkaiden tai osallistujien toimintaan käytettäviä tiloja, kuten kauppoja, asiakaspalvelutiloja sekä liikunta- ja virkistystiloja. Päätös ei koske asiakkaiden ja henkilökunnan välisiä kontakteja, oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, jolla lähikontaktien estäminen täytyy varmistaa, perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d. Tartuntatautilaki muuttui nyt myös pykälän 58 d osalta: muiden tilojen osalta pykälä koskee edelleen yli 10 henkilön sisätiloja ja yli 50 henkilön ulkotiloja, mutta ns. korkean tautiriskin tiloissa eli edellä mainituissa urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevissa tiloissa velvoitetta on noudatettava asiakasmäärästä riippumatta. Päätös on voimassa 30.4.2021 asti. Yleiset hygieniavaatimukset huomioitava aina tilojen käytössä Asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy aina huomioida myös tartuntatautilain mukaiset yleiset terveysturvallisuutta parantavat velvoitteet. Näitä ovat mm. asiakkaiden tai osallistujien mahdollisuus käsien puhdistamiseen, asiakkaiden tai osallistujien ohjeistaminen turvavälien ylläpitämisestä, tilojen ja pintojen tehostettu puhdistaminen ja toiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan niin että asiakkaat tai osallistujat olisivat riittävän etäällä toisistaan. Velvoitteet on kuvattu tartuntatautilain pykälässä 58 c. Pääsääntöisesti kunnat valvovat, että tiloissa noudatetaan lain ja aluehallintoviraston päätösten mukaisia velvoitteita. Jos velvoitteita ei noudateta, kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä tilan kokonaan suljettavaksi enintään kuukauden määräajaksi tai asettaa toimijalle uhkasakon. Kuuden hengen kokoontumisrajoitukset jatkuvat koko Etelä-Suomen alueella Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöksellään myös kokoontumisrajoituksia alueellaan huhtikuun ajan: yli kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kielto jatkuu Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla 1.-30.4. välisen ajan. Yläkoulujen sulku jatkuu ja oppilaat pysyvät etäopetuksessa 11.4. asti Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee myös päätöstä, jolla jatketaan yläkoulujen sulkua Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla pääsiäisen jälkeisen viikon ajan eli 11.4.2021 asti. Päätös julkaistaan aluehallintoviraston verkkosivuilla viimeistään 1.4.2021. Oppilaat siis pysyvät etäopetuksessa vielä ainakin ensi viikon ajan, ja tilannetta jatkon osalta tarkastellaan pääsiäisen jälkeen. Päätöksenteossa on huomioitu alueelliset tilannekuvat Etelä-Suomen aluehallintovirasto on huomioinut päätösten välttämättömyyttä arvioidessaan sairaanhoitopiirien johtamien alueellisten koronaryhmien tilannekuvat ja toimenpidesuositukset. Epidemiatilanne näyttää viimeisimpien päivien tartuntalukujen valossa aavistuksen paremmalta, mutta tartunnat eivät vähene riittävän nopeasti ja niitä on yhä liikaa, mikä aiheuttaa uhan sairaalahoidon ylikuormittumisesta. Rajoituksia ei näin ollen voida toistaiseksi lieventää. Aluehallintovirasto seuraa tilannetta tiiviisti yhteistyössä alueellisten koronaryhmien kanssa ja varautuu tekemään tarvittavia päätöksiä nopealla aikataululla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto korostaa, että tautitilanne on Etelä-Suomessa edelleen vakava ja herkästi leviävät virusmuunnokset lisäävät entisestään riskiä tilanteen nopealle pahenemiselle. Viruksen leviämisen torjunta lähikontakteja rajoittamalla ja hygieniaohjeita noudattamalla on nyt keskeistä ja jokaisen toimijan ja yksilön vastuulla. Kaikkia voimassa olevia viranomaisten rajoituksia, suosituksia ja ohjeita on jokaisen syytä omalta osaltaan noudattaa. Lisätietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset aluehallintoviraston verkkosivujen yleistiedoksiannoissa

avi.fi-sivuston usein kysytyt kysymykset koronasta

Aluehallintoviraston koronaneuvonta toimijoille (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16): 0295 016 666, koronainfo@avi.fi Medialle aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen, p. 0295 016 524

ylitarkastaja Oona Mölsä, p. 0295 016 592 etunimi.sukunimi@avi.fi Etelä-Suomen aluehallintovirasto