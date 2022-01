Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kumoamassa tilasulun ja lieventämässä sisätilojen kokoontumisrajoitusta Uudellamaalla – myös Kymenlaakson rajoituksia kevennetään

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaisemassa maanantaina 31.1.2022 päätöksiä, joilla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen tämänhetkisiä koronarajoituksia puretaan ja lievennetään. Päätökset ovat tulossa voimaan tiistaina 1.2.2022. Virasto julkaisee maanantaina myös Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen rajoituksia lieventävät päätökset.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myös saamassa sosiaali- ja terveysministeriöstä kirjallista ohjausta hallituksen 28.1.2022 julkisuudessa esittämien linjausten perusteella. Kun ohjaus on tullut, sitä käsitellään alueellisissa koronaryhmissä. Päätöksiä tarkastellaan ohjauksen valossa mahdollisimman pian ensi viikolla alueellinen epidemiatilanne huomioiden.

Uudenmaan liikunta-, harrastus- ja virkistystilojen sulku kumotaan, terveysturvallisuus silti varmistettava

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta kokonaan tiettyjen liikunta-, harrastus- ja virkistystoimintaan käytettävien tilojen sulkemiseen velvoittavan päätöksen. Helmikuun alusta alkaen siis kaikki tähän asti aluehallintoviraston päätöksellä suljettaviksi määrätyt tilat voi avata asiakkaille ja yleisölle.

”Sairaanhoitopiirin lausunnon valossa epidemiatilanne on tasaantumassa, vaikka terveydenhuollon kuormitus on edelleen korkealla tasolla. Näin ollen valmistelemme nyt koronakoordinaatioryhmän linjauksen mukaisesti sulkumääräyksen kokonaan kumoavaa päätöstä”, kertoo ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Olemme myös aluehallintovirastossa huojentuneita siitä, että tilanne on tasaantunut eikä sulkua ole välttämätöntä Uudellamaalla jatkaa. Koronavirusta on silti edelleen hyvin runsaasti liikkeellä, ja tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden pitää huomioida, että toiminnassa täytyy yhä varmistaa terveysturvallisuus.”

Sisätiloissa voi järjestää enintään 50 hengen kokoontumisia

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lieventämässä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevaa kokoontumisrajoitusta. Helmikuun alusta alkaen sisätiloissa voi järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia, jos yleisöllä tai osallistujilla on määritellyt istumapaikat. Jos määriteltyjä istumapaikkoja ei ole, minkään kokoisia kokoontumisia ei voi järjestää. Ulkotilojen kokoontumisten yleisömäärää ei tähänkään asti ole rajoitettu aluehallintoviraston määräyksellä. Kokoontumisrajoitukset koskevat mm. teatteri- ja elokuvateatterinäytöksiä, konsertteja, urheiluotteluja, jos niissä on yleisöä, ja muita vastaavia sisätiloissa järjestettäviä tapahtumia. Päätös on tarkoitus kirjoittaa olemaan voimassa 1.-15.2.2022.

Tilojen käytöstä vastaavat toimijat tai tilaisuuksien järjestäjät voivat yhä edellyttää asiakkailta tai osallistujilta koronapassia samoilla periaatteilla kuin tähän asti, mutta passia ei voi tällä hetkellä käyttää vaihtoehtona rajoituksille.

Myös Kymenlaaksoon tulossa rajoituksia lieventäviä päätöksiä maanantaina

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti keskiviikkona 26.1.2022, että se arvioi loppuviikolla Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen rajoituspäätösten lieventämistä saatuaan sairaanhoitopiirin lausunnon. Alueen koronakoordinaatioryhmä esitti epidemiatilanteen tasaantumisen ansiosta lievennyksiä rajoituksiin kokouksessaan 26.1.2022.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on arvioinut koronakoordinaatioryhmän suosittelemien rajoitustoimien välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta sairaanhoitopiirin lausunnon valossa ja valmistelee parhaillaan suosituksen mukaisia päätöksiä. Päätökset on tarkoitus antaa maanantaina 31.1.2022. Kymenlaakson alueen tilojen sulkumääräystä lievennetään niin, että uuden päätöksen myötä suljettuina täytyy edelleen pitää korkeamman tartuntariskin tiloja: joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat.

”Esimerkiksi kuntosalit, muuhun yksilöurheiluun tai vastaavaan, tyypillisesti lähikontaktittomaan liikuntaan käytetyt tilat, uimahallit, sisäleikkipuistot, harrastajateatterit ja kauppakeskusten yleiset tilat voi avata yleisölle, kun päätös tulee voimaan 3.2., kertoo Oona Mölsä. ”Vastaava päätös on nyt voimassa myös Kanta-Hämeen alueella. Seuraamme tilanteen kehittymistä tiiviisti sairaanhoitopiirien alueilla ja tarvittaessa kumoamme sulkupäätöksen kokonaan, jos se ei ole enää välttämätön.”

Edelleen suljetuissa tiloissa voi yhä jatkaa lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa ja lakisääteisten palvelujen, kuten lääkinnällisen kuntoutuksen, tarjoamista. Sulkupäätös ei ulotu ammattilaisurheiluun eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on edelleen huomioitava osallistujien terveysturvallisuus.

Aluehallintovirasto valmistelee lisäksi Kymenlaakson alueelle kokoontumisrajoitusten lieventämistä. 1.2.2022 alkaen sisätiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia, jos yleisöllä on määritellyt istumapaikat, ja enintään kymmenen henkilön tilaisuuksia, jos yleisöllä ei ole määriteltyjä istumapaikkoja. Ulkotilojen osallistujamäärää ei uuden päätöksen myötä enää rajoiteta.

Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen tilojen sulkumääräys on täysimittaisena voimassa jatkossa enää Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto varautuu tarvittaessa tekemään uusia päätöksiä rajoitusten purkamiseksi ja lieventämiseksi nopealla aikataululla, jos rajoitukset eivät ole epidemiatilanteen valossa enää välttämättömiä. On huomioitava, että alueet ovat eri vaiheissa omikronmuunnoksen leviämisen suhteen.

Terveysturvallisuus huomioitava jatkossakin

Koko Etelä-Suomen alueella on edelleen voimassa laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva aluehallintoviraston päätös, joka velvoittaa lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkamassa tartuntatautilain pykälän 58 d mukaista päätöstä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 1.-15.2.2022 väliseksi ajaksi.

Päätöksen mukaisesti tilojen käytöstä vastaava toimija voi huomioida terveysturvallisuuden ja ehkäistä tartuntariskiä itse harkitsemillaan keinoilla, esimerkiksi porrastamalla kävijöiden tuloa, rajaamalla asiakasmäärää tai sijoittamalla asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan. Tarkempaa tietoa päätöksen sisällöstä käytännössä on aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -osiossa: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-73731384.

Aluehallintovirasto tiedottaa maanantaina, kun valmisteilla olevat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueita koskevat päätökset on julkaistu, ja antaa samalla mahdollisuuksien mukaan tilannearviota toimialueensa muiden sairaanhoitopiirien (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Päijät-Häme) rajoituspäätösten osalta.

Kun viranomaisten asettamia rajoituksia puretaan, jokaisen oma vastuullinen toiminta korostuu: on syytä edelleen noudattaa yleisiä suosituksia lähikontaktien välttämisestä, hygieniakäytännöistä ja maskin käyttämisestä. Rokotukset vähentävät tehokkaasti riskiä koronataudin vakavalle muodolle ja sairaalahoidon tarpeelle.

