Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määräämässä mm. liikuntatiloja suljettavaksi Uudenmaan lisäksi Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, jolla urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja määrätään kokonaan suljettavaksi 1.-14.4.2021 väliseksi ajaksi Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Päätös perustuu tartuntatautilain 28.3.2021 hyväksyttyyn muutokseen, jossa poistettiin mahdollisuus pitää avoinna enintään kymmenen asiakkaan käytössä olevia tiloja. Päätös julkaistaan lakimuutoksen tultua voimaan eli 31.3.2021.

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea:

joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

”Lakimuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että uuden päätöksemme mukaan myös pienten asiakasmäärien liikunta- ja virkistyskäytössä olevat tilat on suljettava, kun tähän asti enintään kymmenen hengen käytössä olevia tiloja on ollut mahdollista pitää avoinna”, täsmentää aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Ymmärrämme päätöksen nopean voimaantulon tuomat haasteet muun muassa liikunta-alan toimijoille. Epidemiatilanteen vuoksi meidän on kuitenkin tehtävä päätös heti kun se on lain perusteella mahdollista.”

Sairaanhoitopiirien tuoreiden tilannekuvien perusteella sulkupäätös on välttämätön tehdä Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen päätös tilojen sulkemisesta julkaistaan keskiviikkona 31.3.2021, kun lakimuutos tulee voimaan. Päätöksen on tarkoitus olla voimassa lain salliman enimmäisajan eli kaksi viikkoa, 1.-14.4.2021.

Yläkoulujen sulku jatkuu ja oppilaat pysyvät etäopetuksessa 11.4. asti Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä

Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla jatketaan yläkoulujen sulkua pääsiäisen jälkeisen viikon ajan eli 11.4.2021 asti. Oppilaat siis pysyvät etäopetuksessa vielä ainakin ensi viikon ajan, ja tilannetta jatkon osalta tarkastellaan pääsiäisen jälkeen.

Myös muita tilojen käytön rajoituksia ja kokoontumisrajoituksia valmistellaan koko Etelä-Suomen alueelle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti eilen 29.3.2021 myös valmisteilla olevasta päätöksestä, jolla velvoitetaan toimijoita varmistamaan asiakastiloissa turvavälit ja jolla jatketaan kokoontumisrajoituksia koko viraston toimialueella. Päätös julkaistaan huomenna 31.3.2021. Tarkempaa tietoa 29.3. julkaistussa tiedotteessa

