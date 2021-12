Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt uusista koronarajoituksista alueelle – Uudellamaalla kielletään yleisötilaisuudet sisätiloissa ja tiloja määrätään suljettavaksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiristää koronarajoituksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella merkittävästi. Uudet määräykset koskevat kokoontumisia ja tilojen käyttöä, ja ne tulevat voimaan 28.12. alkaen. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön rajoitusten vaihtoehtona.

Uudellamaalla kielletään henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kolmeksi viikoksi ajalla 28.12.2021–17.1.2022. Lisäksi alueelle on annettu tartuntalain pykälän 58 g mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta. Sulkupäätös on voimassa kaksi viikkoa ajalla 28.12.2021–10.1.2022.

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea:

joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Päätökset on tehty sairaanhoitopiirin tuoreen tilannekuvan perusteella, ja niitä valmisteltaessa on kuultu myös alueen kuntia. Omikronmuunnos on heikentänyt koronatilannetta erittäin nopeasti koko Uudenmaan alueella.

”Tässä vakavassa tilanteessa olemme katsoneet välttämättömäksi ottaa käyttöön hyvin tiukat rajoitukset, joilla pyritään turvaamaan terveydenhuollon kantokyky. Epidemian hidastamisella tavoitellaan myös lisäaikaa rokotussuojan ja -kattavuuden kasvattamiselle”, kertoo ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

”Rajoitustoimet kohdistetaan ensisijaisesti aikuisiin, minkä vuoksi alle 18-vuotiaiden ohjattu harrastustoiminta on rajattu tilojen sulkupäätöksen ulkopuolelle.”

Tilojen terveysturvallista käyttöä koskevia päätöksiä jatketaan vuodenvaihteen yli, vastaava päätös myös Kymenlaaksoon 28.12. alkaen

Eduskunta on päättänyt tartuntalain määräaikaisten pykälien jatkosta vuodelle 2022. Tämän myötä Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätökset pykälän 58 d mukaisista, tilojen terveysturvallista käyttöä koskevista määräyksistä Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Nykyiset päätökset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun, ja uusilla päätöksillä määräysten voimassaoloa jatketaan HUS-alueella 17.1.2022 saakka, Päijät-Hämeessä 19.1.2022 saakka, Etelä-Karjalassa 23.1.2022 saakka ja Kanta-Hämeessä 31.1.2022 saakka.

Vastaava tartuntalain pykälän 58 d mukainen määräys tulee voimaan myös Kymenlaaksoon sairaanhoitopiirin alueelle, missä tilojen käyttöä ei tällä hetkellä rajoiteta. Kymenlaakson päätös on voimassa 28.12.2021–27.1.2022.

Päätökset velvoittavat asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita järjestämään toiminnan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistujien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Toimet ja mahdollinen koronapassin käyttö täytyy kirjata suunnitelmaan, joka tulee pitää asiakkaiden nähtävillä.

Määräys koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, esimerkiksi kauppoja, urheilutiloja, kirjastoja, museoita ja teattereita. Koronapassin voi ottaa käyttöön vaihtoehtona asiakasmäärän rajoituksille ja asiakkaiden sijoittelun järjestelyille ns. vapaa-ajan virkistystiloissa. Tarkempaa tietoa määräyksen sisällöstä on 9.12. julkaistussa tiedotteessa Kanta-Hämeen päätöksestä: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69927060

Tartuntalain pykälän 58 g mukaisesta tilojen sulkupäätöksestä ei voi lain mukaan vapautua koronapassia käyttämällä. Uudenmaan alueella toimija ei siis voi ottaa koronapassia käyttöön siltä osin, kun tilat on määrätty suljettavaksi. Koronapassia ei voi käyttää rajoitusten vaihtoehtona myöskään yleisötilaisuuksiin käytettävissä tiloissa silloin, kun aluehallintovirasto on kokonaan kieltänyt yleisötilaisuuksien järjestämisen.

Etelä-Karjalassa myös yleisötilaisuuksien rajoitukselle jatkoa

Tilojen käyttöä koskevan päätöksen lisäksi Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa yleisötilaisuuksia koskevaa päätöstä. Päätöksen mukaan yli 50 hengen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on alueella kielletty, mutta rajoituksen vaihtoehtona tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin. Uusi määräys on voimassa 23.1.2022 asti.

Kaikki alueilla voimassa olevat rajoitukset löytyvät aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -palstalta.

STM:n uuden ohjauksen vaikutuksia arvioidaan parhaillaan

Hallituksen päätökset koronapassin käytön rajoittamisesta asetuksella voivat vaikuttaa siihen, voiko toimija ottaa koronapassia käyttöön vaihtoehtona aluehallintoviraston määräämille rajoituksille. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut aluehallintovirastolle 22.12.2021 uuden ohjauksen, jonka sisältöä suhteessa voimassa oleviin päätöksiin arvioidaan parhaillaan sairaanhoitopiirien kanssa. Päätökset tehdään aina alueellisen epidemiatilanteen mukaisesti. Mahdollisista muutoksista ja uusista päätöksistä tiedotetaan aikaisintaan ensi viikon alussa.

