Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksiä koronarajoitusten jatkosta Kanta-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sairaanhoitopiireiltä saamien arvioiden mukaan Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä epidemiatilanne on edelleen erittäin vaikea ja uhkaa vakavasti terveydenhuollon kantokykyä. Tämän vuoksi aluehallintovirasto määrää edelleen tietyt liikuntaan ja vapaa-ajan toimintaan käytetyt tilat pidettäväksi suljettuna Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 11.1.2022 tekemät uudet sulkupäätökset ulottuvat siis edelleen kaikkiin tiloihin, jotka voidaan tartuntatautilain pykälän 58 g mukaan määrätä suljettavaksi. Päätös koskee tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoiminnan osalta näissä tiloissa:

sisätilat, joita käytetään joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan

kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

”Sairaanhoitopiirien lausuntojen perusteella on yksiselitteistä, että tilojen sulkumääräystä ei voida toistaiseksi lieventää tai jättää tietynlaisia tiloja päätöksen ulkopuolelle. Myös sosiaali- ja terveysministeriön uusimmassa ohjauskirjeessä suositellaan kohdentamaan sulkupäätös kaikkiin pykälässä mainittuihin tiloihin”, kertoo ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Uudet sulkupäätökset ovat voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla 13.-26.1.2022. Lain mukaan tilojen sulkupäätös voidaan tehdä enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Lapset ja nuoret voivat toistaiseksi jatkaa ohjattua harrastustoimintaa

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Ikärajaa on siis nostettu niin, että uuden päätöksen mukaan kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus.

Uudet päätökset on tehty viimeviikkoisten tilannekuvien mukaisesti. Aluehallintovirastot ovat saaneet 11.1.2022 sosiaali- ja terveysministeriöltä uuden ohjauskirjeen epidemian leviämisen torjuntatoimista. Ohjauksen täsmennystä lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamisesta ei ole vielä käsitelty alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä.

”Päätöksissä on jo muilta osin huomioitu sosiaali- ja terveysministeriön uusi ohjaus, mutta suosituksia lasten ja nuorten harrastuksiin kohdistuvista rajoituksista käsitellään alueellisissa koronaryhmissä kuluvalla ja ensi viikolla”, kertoo Oona Mölsä.

Alueellisissa ryhmissä arvioidaan, onko voimassa olevia rajoituksia syytä muuttaa tai tiukentaa epidemiatilanteen ja uuden ohjauksen valossa.

”Määräämme uusia rajoituksia vain, jos ne arvioidaan välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi keinoiksi alueen sen hetkisen epidemiatilanteen valossa”, Mölsä selventää. “Lasten jokapäiväisen elämän rajoittaminen on koko epidemian ajan nähty viimesijaisena toimena, ja myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tätä korostanut.”

Suljettuja tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Kymenlaaksossa tiukennetaan kokoontumisrajoituksia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 11.1.2022 myös päätöksen, jolla tiukennetaan Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksia. 13.-31.1.2022 kaikki sisällä järjestettävät yli kymmenen hengen ja ulkona järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Sairaanhoitopiirin arvion mukaan rajoitusten tiukentaminen on välttämätöntä heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi. Myöhemmin tällä viikolla arvioidaan myös, onko liikunta- ja harrastustilojen sulkumääräys alueella välttämätön. Mahdollisesta päätöksestä tiedotetaan erikseen.

Vastaava kokoontumisrajoitus on jo voimassa myös Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Kanta-Hämeessä rajoitus on voimassa 23.1.2022 asti ja Päijät-Hämeessä 26.1.2022 asti. Näin ollen Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä on 13.1. alkaen voimassa samanlaiset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset.

Ajantasaiset aluehallintovirastojen määräämät koronarajoitukset ja ohjeita rajoituspäätösten tulkintojen ja noudattamisen tueksi löytyy aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -osiosta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto huomioi päätöksissään sairaanhoitopiirien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntemuksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön uusimman ohjauksen koronaepidemian torjumiseksi.

