Etelä-Suomen aluehallintovirasto selvitti kuntien ja sote-kuntayhtymien varautumista koronapandemiaan

Koronapandemian laajenemiseen on varauduttu sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta esimerkiksi testaustulosten saamisessa ja tartuntojen jäljittämisessä on ollut eroja. Suurimmat huolenaiheet liittyvät hoiva- ja hoitohenkilökunnan sairastumiseen ja taudin leviämiseen hoivakoteihin. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta raportista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekemällä kyselyllä selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista koronapandemiaan sekä valmiussuunnittelun tilannetta Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Kysely tehtiin lokakuussa 2020 ja siihen vastasi 30 kuntaa tai sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää (sote-kuntayhtymää).

Suurin osa kyselyyn vastanneista kunnista ja sote-kuntayhtymistä on päivittänyt valmiussuunnitelmiaan vuoden 2020 aikana tai aikoo päivittää niitä keväällä 2021. Pääsääntöisesti suojavarusteita on ollut riittävästi saatavilla ja niiden tarvetta on pyritty ennakoimaan.

Vastausten perusteella henkilökuntaa on tarpeeksi kansalaisten koronavirusneuvontaan, testien näytteenottoon, karanteenipäätösten tekemiseen ja koronapotilaiden sairaalahoitoon. Eniten puutteita oli koronatestaustulosten saamisessa: alle kolmannes vastaajista ilmoitti, että tulokset valmistuvat vuorokauden sisällä näytteenotosta. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi, että tartuntojen jäljitykseen on riittävät henkilöstöresurssit.

Kyselyllä selvitettiin lisäksi mm. suojavarusteiden riittävyyden huomioimista yksityisten toimijoiden kanssa tehdyissä sopimuksissa. Lähes kolmannes vastaajista ei ole ottanut yksityisten palveluntuottajien sopimuksissa huomioon suojavarusteiden riittävyyttä, mutta lähes kaikki ovat kuitenkin sopineet asiasta palveluntuottajan kanssa suullisesti tai muulla tavoin.

Suurimmat huolenaiheet olivat kyselyn mukaan koronaviruksen leviäminen hoiva- ja hoitohenkilökunnan keskuuteen sekä hoivakoteihin ja asumispalveluyksiköihin.

Kyselyn raportti on luettavissa aluehallintoviraston verkkosivuilla:

Kuntien ja sote-kuntayhtymien varautuminen COVID-19-pandemiassa

Lisätietoja:

Anne Hiiri, aluehallintoylilääkäri, p. 0295 016 067

Ilpo Karonen, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja, p. 0295 016 135

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto