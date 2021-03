Etelä-Suomen rajanylityspaikoilla on tehostettu matkustajien koronatestausta

Etelä-Suomen rajanylityspaikoilla on tehostettu järjestelyjä, joilla maahantulijat ohjataan kattavasti koronatestiin. Testien järjestämisestä käytännössä vastaavat kunnat ja kuntayhtymät ovat tehostaneet toimintaansa mm. aluehallintoviraston ohjauksen ja viranomaisten tiivistyneen yhteistyön myötä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi maaliskuun ajaksi määräyksen, jonka mukaan kuntien täytyy järjestää terveystarkastus rajanylityspaikoilla. Terveystarkastuksen osana tarjotaan koronatesti käytännössä kaikille maahantulijoille. Testausta ei tarvita, jos maahantulija voi esittää tuoreen todistuksen negatiivisesta testituloksesta tai puolen vuoden sisällä sairastetusta koronavirustaudista.

Rajanylityspaikkoja on Etelä-Suomen alueella Helsingin satamissa, Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Vaalimaalla ja Nuijamaalla. Imatran rajanylityspaikan liikenne on ohjattu toistaiseksi Nuijamaalle. Suunnitelmallisessa yhteistyössä rajanylityspaikkojen terveysturvallisuusjärjestelyjä on pystytty tehostamaan, ja testikattavuus on tällä hetkellä varsin hyvä.

Rajanylityspaikkojen aukioloaikoja on supistettu, ja aukioloaikoina maahantulijoita vastassa ovat aina kunnan tai kuntayhtymän terveysneuvojat. He kohtaavat jokaisen maahantulijan ja ohjaavat koronatestiin. Terveysneuvojien määrä rajoilla on moninkertaistunut alkuvuoden 2021 aikana. Testiin osallistuneilta maahantulijoilta kerätään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti yhteystiedot, jotta kunnan terveysneuvojat voivat ohjata heidät vielä toiseen testiin aikaisintaan kolmen vuorokauden kuluttua. Yhteystietoja pyydetään myös muilta maahantulijoilta mahdollista yhteydenottoa ja myöhempää testiin ohjaamista varten.

Maahantulojärjestelyjä on mukautettu, jotta testeihin ohjaaminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle on rakennettu lukuisia tarkistuspisteitä maahantulijoiden kontaktoimiseksi.

”Helsinki-Vantaan lentokentällä maahantulijoita on testattu kattavasti viime syyskuusta lähtien. Nyt annettu ohjeistus selventää terveysturvallisuustoimenpiteitä rajalla”, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo.

Myös Helsingin satamien terveysturvallisuusjärjestelyt ovat osoittautuneet toimiviksi, kertoo terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen Helsingin kaupungin sote-toimialalta.

”Helsingin satamiin rakennettiin kävelevien matkustajien terveystarkastuksen järjestelyjen lisäksi autokaistojen drive-in-testauspisteet, ja toiminta on ollut sujuvaa. Varustamot tarkistavat testitodistukset tai todistuksen sairastetusta koronasta jo laivaan noustessa”, toteaa Turpeinen.

Rajanylityspaikkojen testijärjestelyissä huomioidaan se, että matkustajat voivat säilyttää riittävät turvaetäisyydet toisiinsa myös testiin pääsyn odotuksen aikana.

Myös lentoyhtiöt ja laivaliikennöitsijät ovat osaltaan tehostaneet terveysturvallisuuden valvontaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut yhtiöille suosituksen ottaa kyytiin vain matkustajia, joilla on negatiivinen koronatestitulos, ja usea yhtiö toimii suosituksen mukaisesti.

Testistä kieltäytyjä voidaan määrätä pakolliseen terveystarkastukseen

Tehostuneiden järjestelyjen myötä lähes kaikki maahantulijat testataan. Aluehallintovirastot voivat määrätä testistä kieltäytyjätkin osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronatesti. Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnille 9.3.2021 lähettämässä ohjauskirjeessä on ohjeita asian järjestämisestä käytännössä. On mahdollista, että jatkossa aluehallintovirastot voisivat tehdä ns. massapäätöksiä eli yhdellä päätöksellä määrätä useita henkilöitä terveystarkastukseen ilman jokaiseen henkilöön erikseen kohdistuvaa yksilökohtaista harkintaa. Asiaa selvitetään parhaillaan, ja aluehallintovirasto tiedottaa tästä tarkemmin asian käsittelyn edetessä.

