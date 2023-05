Eteläesplanadin uusi pyörätie parantaa jalankulun turvallisuutta, sujuvuutta ja mukavuutta

”Uusien kävely-, oleskelu- ja pyöräilyalueiden ensisijainen tavoite on parantaa kävely-ympäristön viihtyisyyttä ja kävelyn sujuvuutta Helsingin ydinkeskustassa. Myös Eteläesplanadin pyörätie kohentaa ennen kaikkea jalankulkijoiden olosuhteita”, sanoo liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Pohjoisesplanadilla jalkakäytävää levennetään nykyisen jalkakäytävän viereen. Eteläesplanadilla jalankululle tulee lisää tilaa sekä nykyisen jalkakäytävän viereen että Esplanadin puiston puolelle, kun pyörätie siirtyy pois puistosta ajoradan viereen.

Pyörätie helpottaa kävelijöitä monin tavoin

Eteläesplanadin pyörätien siirto ajoradan viereen erottaa pyörä- ja sähköpotkulautaliikenteen selkeämmin kävelijöistä, jolloin kävely on turvallisempaa ja mukavampaa. Lisäksi pyörätie tuo kaivattua lisätilaa sekä pyöräilijöille että kävelijöille. Eteläesplanadin puiston puoleisella pyörätiellä ja jalkakäytävällä liikkuu kesäisin kummallakin keskimäärin 2 000 ihmistä vuorokaudessa.

Olosuhteet paranevat ennen kaikkea ravintola Kappelin kohdalla, jossa ei ole aiemmin ollut jalkakäytävää. Monet jalankulkijat ovat kuitenkin erehtyneet kävelemään Kappelin takana pyörätiellä. Kokeilun myötä jalkakäytävää ulkonäöltään muistuttanut pyörätie muuttuu jalkakäytäväksi. Uusi asfaltoitu pyörätie rakennetaan sen viereen. Myös Eteläesplanadin nykyinen jalkakäytävä kadun toisella laidalla laajenee paikoitellen.

Kaupunki seuraa kokeilun aikana pyörätien ja jalkakäytävän käyttöä liikennelaskennoin ja havainnointitutkimuksin.

Pyörätien asfaltti väliaikainen

Eteläesplanadin pyörätie asfaltoitiin väliaikaisesti, jotta pyöräilijät ja sähköpotkulautailijat käyttäisivät sitä, eivätkä puiston puoleista asfaltoitua pintaa, joka muuttuu jalkakäytäväksi. Ilman asfalttia sähköpotkulaudat ja pyöräilijät olisivat joutuneet ajamaan nupukiveyksellä, mikä ei olisi ollut realistista etenkään sähköpotkulautojen osalta. Kaupungin kokemuksen mukaan laudoilla ajetaan usein jalkakäytävillä liikennesääntöjen vastaisesti, jos vaihtoehto on ajaa nupukivetyllä ajoradalla.

Asfalttipinta kuoritaan kokeilun päätyttyä nupukivistä. Nupukiveystä myös kunnostetaan, kun Esplanadien katusaneeraukset toteutetaan. Peruskorjauksen toimenpiteet tarkentuvat myöhemmin, kun suunnittelu käynnistyy.

Liikenteen sujuvuutta tarkkaillaan

Kaupunkilaiset ovat antaneet palautetta kaupungille myösliikenteen sujuvuudesta kokeilujen rakentamisen aikana, etenkin Pohjoisrannan ja Katajanokan suunnasta tulevan autoliikenteen osalta. Tämän vuoksi liikennevalojen ajoituksia on säädetty Katajanokanlaiturin ja Kanavakadun risteyksissä. Kaupunki tarkkailee tilannetta, ja säätöjä jatketaan ensi viikolla. Alueella on kokeilun rakentamisen lisäksi käynnissä kaukolämpötöitä, joilla on vaikutusta liikenteen sujuvuuteen.

Kävelyalueiden laajentaminen liittyy Helsingin tavoitteeseen elävästä ydinkeskustasta, jossa on kukoistavia kivijalkaliikkeitä, viihtyisiä oleskelu- ja kohtaamispaikkoja sekä yhtenäinen kävelykatujen verkosto.

Lisätietoa kokeilusta Helsingin verkkosivuilla: hel.fi/uudet-kavelyalueet.