Eteläisen Afrikan maista saapuvat ohjataan pakolliseen terveystarkastukseen rajanylityspisteillä uuden koronavirusmuunnoksen vuoksi

Korona aiheuttaa alle 12-vuotiaille yleensä lievän tai oireettoman taudin – aikuisten rokottaminen suojaa myös lapsia 25.11.2021 17:58:11 EET | Tiedote

Kaikista Suomessa varmistetuista koronavirustartunnoista koko epidemian ajalta noin 15 prosenttia on todettu alle 12-vuotiailla lapsilla. Tartunnoista 4 prosenttia on ollut 0-4-vuotiailla ja 11 prosenttia 5-11-vuotiailla. Asia käy ilmi THL:n julkaisemasta työpaperista. Alle 12-vuotiaiden osuus tartunnoista on aiemminkin vaihdellut epidemia-aaltojen mukaan. Viime viikkoina heidän osuutensa on kasvanut infektiopaineen kasvaessa. Lasten osuuteen kaikista tapauksista vaikuttaa eniten se, että valtaosa aikuisista on rokotettu. ”Viime viikolla (viikko 46) varmistetuista koronatartunnoista 27 prosenttia todettiin alle 12-vuotiailla”, kertoo THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi. Tartunnanjäljityksestä kerättyjen tietojen perusteella alle 12-vuotiaat saavat koronatartunnan tavallisimmin perhepiiristä ja muusta lähipiiristä. ”Tämä tarkoittaa sitä, että aikuisten rokottaminen suojaa myös lapsia”, Sarvikivi sanoo. Lasten vaikeita tautitapauksia on todettu Suomessa hyvin vähän Alle 12-vuotiaiden vaikeit