Eteläisen kaupunginselän reitin ensimmäinen osuus valmistui – avajaisia vietetään Majakkakivellä 1.6.

Kalaranta-Risö -osuus on alkusysäys noin 30 kilometrin mittaiselle Eteläisen kaupunginselän reitille, josta povataan Vaasan uutta luontomatkailuvalttia. Nyt valmistuneen osuuden varrelle on tehty muun muassa uusia taukopaikkoja, pystytetty uusia opaskylttejä, paranneltu valaistusta sekä rakennettu jykevä silta Vanhan Vaasan kanaalin yli.

Isoimman kasvojenkohotuksen on saanut Suvilahden ostoskeskukselta lähtevä osuus, joka kulkee Patteriniemen kautta kanaalia pitkin aina Vanhaan Satamaan asti.

– Reitti on nyt täysin valmis Kalarannasta Majakkakivelle saakka, mutta lisäksi myös Metsähallituksen puolelle on tehty parannuksia ja esimerkiksi Risön alueella vanhan Paukkumajan kohdalta lähtevää polkua on paranneltu, viheraluetiimin palveluvastaava Jarmo Latvala kertoo.

Reitin avajaisia vietetään Majakkakivellä tulevana keskiviikkona 1.6. klo 16-19. Majakkakivi on muinaismuistomerkki, joka sijaitsee Suvilahden vanhan kaatopaikan takana Vanhan Vaasan kanaalin varrella, ja sen vieressä on viime syksynä asennettu uusi silta kanaalin ylitse.

– Pystytämme avajaisiin kenttäkeittiön, josta riittää maukasta hernekeittoa ainakin 150:lle ensimmäiselle. Paikalla on myös laavu, jossa jokainen voi halutessaan paistaa makkaraa tai lämmittää muita eväitä. Luvassa lisäksi Suvilahti-seuran puheenvuoro ja musiikkiesityksiä. Toivotamme kaikki sankoin joukoin paikalle, Latvala sanoo.

Majakkakivelle voi saapua kolmesta suunnasta. Maisemista pääsee nauttimaan parhaiten kulkemalla uutta esteetöntä reittiä Suvilahdesta kanaalin vartta aina uudelle sillalle saakka. Vanhasta Satamasta paikalle pääsee Hevossaarentien risteyksestä, josta lähtee polku alaspäin Majakkakiven suuntaan. Avajaisiin voi saapua tarvittaessa myös autolla Lekatietä pitkin. Kaatopaikan kiertävä tie aukaistaan klo 16 ja sitä pitkin voi ajaa myötäpäivään aina Majakkakivelle saakka. Auton voi jättää parkkiin tien varteen.

Faktoja uudesta reitistä