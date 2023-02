ETL ja MTK: Ruokaviennin alasajo keskeytettävä

Kotimaista sipulia jokaiseen päivään 20.1.2023 12:41:11 EET | Tiedote

Suomessa vietetään tammikuun lopulla perinteiseen tapaan sipulille omistettua teemaviikkoa. Se muistuttaa sipuleiden laajasta valikoimasta ja monipuolisista käyttötavoista. Syystä voidaan todeta, että sipuli kuuluu jokaiseen päivään ja säännöllisesti käytettäväksi. Nyt kuluttajan on järkevää poimia ostoskoriinsa edullisia ja moneen ruokaan sopivia kasviksia. Sipulit kuuluvat näihin. Sipulia saa kautta vuoden kotimaisena, lähellä tuotettuna. Sipuli on ekologista ruokaa. Kaiken muun lisäksi sipulin valttina on sen terveellisyys.