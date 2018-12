Etsivä tartuntatautityö tavoittaa erityisryhmiä, jotka muuten voivat jäädä hoitokontaktin ulkopuolelle

Street-hankkeessa tavoitettiin satoja huumeita pistämällä käyttäviä henkilöitä. He suhtautuivat kadulla tehtävään testaukseen myönteisesti. Kohderyhmänä olivat nuoret ja nuoret aikuiset. On tärkeää tavoittaa tartunnan saaneet varhaisessa vaiheessa. HCV-maksatulehduksen hoitoaste on Suomessa kuitenkin alhainen muihin Euroopan maihin verrattuna. Tilannetta tukisi hoitohenkilökunnan aktiivinen ote HCV-infektion testaamisessa ja hoitamisessa.

A-klinikkasäätiön Street-hankkeessa 2015–2016 tavoitettiin satoja huumeita pistämällä käyttäviä henkilöitä maksuttomaan ja nimettömään tartuntatautien testaukseen. Päihteiden käyttäjillä on usein puutteellista ja väärää tietoa tartuntataudeista.

Tiedon saaminen, testin tekeminen ja vastauksen saaminen voivat poistaa omaan sairastumiseen ja sairauden hoitamiseen liittyviä pelkoja ja rohkaista palvelujen piiriin. Huumeiden käyttäjät suhtautuivat kadulla tehtävään testaukseen myönteisesti.

Nuoria käyttäjiä ei ole helppo tavoittaa. Ne, joiden käyttö on vasta alussa, eivät liiku kadulla, eivätkä he ikänsä puolesta pääse matalan kynnyksen palveluihin. On kuitenkin tärkeää tavoittaa tartunnan saaneet varhaisessa vaiheessa. Street-hankkeessa avainroolissa olivat vertaiset, joiden vahvuutena on ihmisten kohtaaminen ja tietouden levittäminen.

Hankkeen kohderyhmänä olivat nuoret ja nuoret aikuiset. Suurin osa tavoitetuista henkilöistä oli noin 30-vuotiaita. Yleisin pistämisen aloitusikä käyttäjillä oli 16 vuotta.

Tulokset selviävät Suvi Jokelaisen, Mervi Holmin, Jukka Ahosen ja Tuuli Pitkäsen artikkelista, joka perustuu etsivää tartuntatautityötä tehneiden ammattilaisten ja vertaisten haastatteluihin.

C-hepatiitin hoidon kattavuutta laajennettava

Meillä ei ole onnistuttu vähentämään Hepatiitti C -virustartuntojen (HCV) määrää, mutta Suomen C-hepatiittistrategian tavoitteena on tehostaa ennaltaehkäisyä ja yhdenmukaistaa testaus- ja hoitokäytännöt. HCV-maksatulehduksen hoitoaste on Suomessa alhainen muihin Euroopan maihin verrattuna.

Etsivä tartuntatautityö voi toimia yhtenä strategiaa jalkauttavana työmuotona, joka laajentaa hoidon piiriä. Tilannetta tukisi lisäksi hoitohenkilökunnan aktiivinen ote HCV-infektion testaamisessa ja hoitamisessa.

Sen lisäksi, että hoitoon motivoituneiden henkilöiden löytäminen on tärkeää, tarvitaan terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilöiden ennakkoasenteiden lieventämistä. Tietouden ja osaamisen lisääminen on avainasemassa.

Apuna on vuonna 2017 HCV-infektioiden hoitoon saatu lääke, joka ei vaadi täydellistä päihteettömyyttä, on aiempaa edullisempi ja voidaan ottaa suun kautta.

Lisätietoa: projektikoordinaattori Mervi Holm, p. 041 4981 052, mervi.holm(at)gmail.com, Street-hanke (2015-16) ja vanhempi tutkija, dosentti Tuuli Pitkänen p. 041 5178 678, tuuli.pitkanen(at)a-klinikka.fi, A-klinikkasäätiö



Jokelainen Suvi, Holm Mervi, Ahonen Jukka & Pitkänen Tuuli: Tartuntatautitietoutta huumeiden käyttäjille: kokemuksia Street -hankkeesta 2015–2016. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2018.