Etulinjan terveydenhuollon henkilöstö ilman rokotteita maissa, joissa uusi koronavirusmuunnos riehuu

Monet Afrikan maat eivät ole saaneet koronarokotteita edes etulinjan terveydenhuollon henkilöstölleen. Tilanne on kestämätön Malawissa, Mosambikissa, Eswatinissa ja Etelä-Afrikassa, joissa uusi koronavirusmuunnos leviää rajusti.

Erittäin tarttuva uusi koronavirusmuunnos leviää Etelä-Afrikassa, Mosambikissa, Eswatinissa ja Malawissa. Maiden terveydenhuollon työntekijät kamppailevat kasvavan potilasmäärän kanssa ilman mahdollisuutta saada rokotetta, joka suojaisi heitä itseään virukselta. Lääkärit Ilman Rajoja (MSF) kehottaa jakamaan COVID-19-rokotteet tasa-arvoisesti ja priorisoimaan ja suojelemaan etulinjan terveydenhuollon työntekijöitä sekä niitä ihmisiä, joilla on suurin riski saada vakava koronaviruksen tautimuoto tai kuolla virukseen kaikkialla maailmassa, mukaan lukien Afrikassa.

"Olemme kauhistuneita COVID-19-rokotteiden epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta ympäri maailmaa", kertoo MSF:n operatiivinen johtaja Christine Jamet. "Monet varakkaat maat alkoivat rokottaa terveydenhuollon työntekijöitään ja muita ryhmiä lähes kaksi kuukautta sitten. Samaan aikaan Eswatini, Malawi ja Mosambik eivät ole saaneet yhtäkään rokoteannosta riskiryhmiensä ja etulinjan terveydenhuoltohenkilöstönsä suojelemiseksi."

1,1 miljoonan asukkaan Eswatinissa diagnosoidaan päivittäin 200 uutta tapausta ja kuolemantapauksia on noin neljä kertaa enemmän kuin ensimmäisessä aallossa. Maan terveydenhuollon työntekijät kertovat, että potilaat sairastuvat tällä kertaa vakavammin. Koska terveydenhuoltolaitokset ovat ylikuormitettuja, Lääkärit Ilman Rajoja on pystyttänyt teltoissa toimivia koronaosastoja ja tuonut ylimääräisiä lääkäreitä ja sairaanhoitajia hoitamaan vakavasti sairastuneita.

Mosambikissa tapausten lukumäärä on tällä hetkellä melkein seitsemän kertaa suurempi kuin ensimmäisen aallon huipulla. "Terveydenhuollon työntekijät sairastuvat ja yhä työssä olevat ovat uupuneita", sanoo MSF:n Mosambikin toimintoja johtava Natalia Tamayo Antabak. Hänen tiiminsä auttavat infektioiden ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa julkisissa COVID-19-hoitolaitoksissa Maputossa, jotta niiden henkilökunta välttyisi tartunnalta.

Malawissa uusien tapausten määrä lisääntyi räjähdysmäisesti tammikuussa ja on kaksinkertaistunut aina neljän tai viiden päivän välein. Queen Elizabeth -keskussairaala, joka on tärkein COVID-19-hoitoa antava laitos maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Blantyressa, ei pian enää pysty vastaanottamaan enempää lisähappea tarvitsevia potilaita. MSF on lähettänyt sairaalaan ylimääräistä henkilökuntaa ja on valmis avaamaan uuden 40 vuoteen osaston COVID-19-potilaille. "Etulinjan terveydenhuollon työntekijöiden suojelu on nyt prioriteetti", sanoo MSF:n Malawin toimintoja johtava Marion Pechayre. "Jos Malawilla olisi 40 000 rokoteannosta, voisimme ainakin aloittaa rokottamalla terveydenhoitohenkilökuntaa alueilla, joilla tartuntoja on eniten. Ilman tätä tilanne on pian kestämätön." Malawissa 1298 etulinjan terveydenhoidon työntekijää on saanut positiivisen COVID-19-testituloksen ja yhdeksän on kuollut.

"Köyhimpien maiden ihmiset näyttävät olevan rokotejonon hännillä”, Jamet sanoo. "Rokotuksia tarvitaan kiireellisesti eteläisen Afrikan maissa, joissa aggressiivinen viruskanta leviää, ja jonka edessä niiden terveydenhuoltojärjestelmä on voimaton.”

Samalla, kun Mosambik, Eswatini ja Malawi eivät saa rokotteita, rikkaat valtiot hamstraavat rokotteita tarkoituksenaan rokottaa muutkin kuin prioriteettiryhmiin kuuluvat.

"Ei ole hyväksyttävää, että jotkut maat alkavat rokottaa matalamman riskin kansalaisiaan, kun monet Afrikan maat vielä odottavat etulinjan terveystyöntekijöiden rokottamista", Jamet sanoo. "Tämä on täysin vastoin Maailman terveysjärjestön periaatteita. Sen lisäksi, että se pidentää pandemiaa, se vaarantaa vielä enemmän ihmishenkiä. Kehotamme hallituksia, jotka ovat saaneet enemmän annoksia kuin tarvitsevat riskiryhmien rokottamiseen, jakamaan annoksensa pikaisesti, jotta muut maat voivat alkaa rokottaa. Tämä on maailmanlaajuinen pandemia, jonka kuriin saaminen vaatii maailmanlaajuista solidaarisuutta"

"MSF kehottaa rokotevalmistajia varmistamaan, että etusija annetaan maille, joiden on kiireellisesti suojeltava terveydenhoitohenkilöstöään. MSF on valmis tarjoamaan logistista tukea korkean prioriteetin maille, joilta on evätty pääsy Pfizer / BioNTech -rokotteeseen COVAX:n kautta niiden rajoitetun kylmäketjun hallinnan vuoksi", sanoo MSF:n operatiivinen johtaja Isabelle Defourny.