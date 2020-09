Eturivin ruotsalaisfeministin vaikuttava kirja naisista ja selviytymisestä

Ruotsalainen Karolina Ramqvist on yksi sukupolvensa merkittävimmistä kirjailijoista ja feministeistä. Hänen monikerroksinen, omaelämäkertaa, esseetä ja proosaa yhdistelevä teoksensa Karhunainen (Gummerus) on vangitseva kuvaus naisista ja äitiydestä, hylkäämisestä ja selviytymisestä, historiasta ja kirjoittamisesta.

Vuonna 1542 nuori Marguerite de la Rocque seuraa hänelle määrättyä holhoojaa tutkimusmatkalle Uuteen maailmaan. Kesken laivamatkan tapahtuu skandaali, ja Marguerite hylätään karhujen asuttamalle saarelle Pohjois-Atlantilla. Alkaa uskomaton selviytymistarina. Margueriten on opeteltava puolustamaan itseään aseella ja pysymään hengissä saaren jäätävissä olosuhteissa.

Karhunainen kertoo kahdesta vaikuttavasta naisesta, joiden elämät kietoutuvat kirjassa yhteen: Marguerite de la Rocquesta, joka selviytyy vastoin odotuksia, ja Karolina Ramqvistista, joka kysyy viiltävän teräviä kysymyksiä niin historiasta ja nykyajasta kuin kirjoittamisesta ja kylmyydestä.

Kirjoittaminen oli ollut tapani tutkiskella ihmisyyttä, elämää jota kaikki muut tuntuivat elävän, ja samalla välttyä siltä, välttyä tarvitsemasta muita ja välttyä armottomilta laeilta jotka ohjailivat ihmisiä, menetyksen ja haavoittuvuuden laeilta. Se oli ollut myös tapa välttyä olemasta nainen, tapa katsoa eikä alistua katseen kohteeksi.

Karolina Ramqvist (s. 1976) on kirjoittanut romaaneja, novelleja ja esseitä sekä toiminut Arena-lehden päätoimittajana. Hänet on palkittu kirjallisesta työstään moneen otteeseen, viimeisimpänä arvostetulla Per Olov Enquist -palkinnolla. Ramqvist asuu Tukholmassa perheensä kanssa.

Karolina Ramqvist: Karhunainen

alkuteos Björnkvinnan

suomentanut Laura Kulmala

363 sivua

äänikirjan lukija Krista Putkonen-Örn