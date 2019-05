EU-vaaliuutisia jäsenmaista 24.5.2019

Euroopan parlamentin tiedotuspalvelu tarjoavaa medialle koonnin EU-vaaleihin liittyvistä kansallisista faktoista, tapahtumista ja keskusteluista. Vastuuvapauslauseke: Tämä on epävirallinen tiedote, jonka tarkoitus on helpottaa Euroopan parlamentin toimintaa seuraavien toimittajien työtä. Tämä ei ole virallinen tiedote tai kattava selostus parlamentin toimista

Perjantai 24. toukokuuta

ÄÄNESTYS TÄNÄÄN:Tšekissä ja Irlannissa äänestetään tänään. Tšekistä valitaan 21 meppiä ja Irlannista 11. Huomenna äänestys jatkuu Tšekissä. Lisäksi Latviassa, Maltalla ja Slovakiassa äänestetään huomenna.

EU28. Videoita ja kuvia äänestyspaikoilta ympäri Eurooppaa, kärkiehdokkaista äänestämässä ja parlamentin käsittelemistä tärkeimmistä aiheista voi ladata maksutta parlamentin multimediakeskuksesta.

RANSKA, SAKSA. “Kuka on “matchisi” seuraavan viiden vuoden ajan?” Saksassa ja Ranskassa deittailusovellus Tinder mainostaa sunnuntaihin saakka EU-vaaleissa äänestämistä. Mikäli käyttäjät pyyhkäisevät mainosta, päätyvät he #tälläkertaaäänestän -sivustolle.

BULGARIA. 525 professoria, opettajaa, taiteilijaa, tutkijaa ja toimittajaa kehottaa avoimessa kirjeessä. Bulgarian kansalaisia olemaan aktiivisia, ottamaan selvää asioista ja äänestämään Eurooppa-myönteistä, liberaalia ja demokratiaa puolustavaa ehdokasta ja puoluetta Kirjeessä pyydetään kansalaisia kannattamaan EU:n perussopimusten mukaisia demokraattisia periaatteita ja liberaaleja arvoja.

SUOMI. YLE Kioski on julkaissut vaalibotin, jonka tarkoitus on helpottaa nuorempia äänestäjiä valitsemaan EU-vaaleissa ehdokas, jota äänestää. Vaalibotti on suunnattu etenkin 18–29-vuotiaille ensimmäistä kertaa äänestäville nuorille. Vaalibotti käyttää samoja algoritmeja kuin Ylen vaalikone.

IRLANTI. Irlannissa järjestetään EU- ja paikallisvaalit 24.5. Lisäksi samaan aikaan järjestetään yleinen kansanäänestys helpotuksista avioerolainsäädäntöön. Corkissa, Limerickissä ja Waterfordissa kansalaiset äänestävät myös siitä, pitäisikö kaupunginjohtajat valita suorilla vaaleilla.

ITALIA. Italialaiset jalkapallon pelaajat esittelevät painopisteensä seuraavalle parlamentille tänään Roomassa. Italialainen ammattijalkapalloilijoita edustava yhdistys, Assocalciatori, esittelee aihetta koskevan kyselyn tulokset yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Jalkapalloilijat haluavat EU:lta enemmän toimia helpottamaan naisten osallistumista lajiin, dopingin vastaiseen kamppailuun sekä väkivaltaista käyttäytymistä vastaan urheilutapahtumissa.

ALANKOMAAT. Ensimmäinen äänestyspaikka Alankomaissa, jossa äänestettiin eilen, avautui keskiyöllä juna-asemalla Casticumissa. Haagissa kansalaiset pystyivät äänestämään mm. raitiovaunussa numero 9. Schiedamin tuulimyllyt liputtivat EU-lippua. Äänestyspaikkoja oli lisäksi kirkoissa, uimahalleissa, Lelystadin lentokentällä, museoissa, ravintoloissa ja urheiluhalleissa.

SLOVAKIA. Liike-elämän johtavat henkilöt julkaisivat Slovakiassa videon, jossa esitellään maan EU-jäsenyyden etuja. ”Yritykset pitävät Eurooppaa tärkeänä” -nimisessä julistuksessa vaaditaan globaalisti kilpailukykyistä Eurooppaa, joka puolustaa demokraattisia periaatteita ja oikeusvaltiota. Julistuksessa todetaan, että Slovakia on globaalisti merkittävämpi toimija EU:n jäsenenä.

SLOVENIA. Ennakkoäänestys loppui Sloveniassa eilen 23.5. Kansallisen vaalilautakunnan mukaan ennakkoäänestyksen kahtena ensimmäisenä päivänä yhteensä 20 408 ihmistä äänesti (1,2 % äänioikeutetuista). Vuoden 2014 EU-vaaleissa 11 826 ihmistä äänesti ennakkoon samana ajanjaksona (0,7 % äänioikeutetuista). Useat meppiehdokkaat ja Slovenian presidentti Borut Pahor äänestivät ennakkoon kannustaen slovenialaisia äänestämään.

EUROOPPA. Taiteilijat ja järjestöt ympäri Eurooppaa ovat luoneet omia versioitaan parlamentin Näin EU toimii hyväkseni -aloitteesta. Esimerkkejä uusista aloitteista on hollantilaisten arkkitehtien Rem Koolhaasin ja Stephan Petermansin video EU maksaa sinulle yhtä paljon kuin Netflix, romanialaisen vapaaehtoisen video aloitteista, joita on tuettu EU-rahalla ja kirjoitus illallisesta ilman EU:ta nuorten tutkijoiden blogissa You&EU.

VERKOSSA. Myös verkon jättiläiset kehottavat eurooppalaisia vaaliuurnille. Miljoonien eurooppalaisten käyttämät sosiaalisen median palvelut ovat tempauksissa mukana eri tavoin. Google tarjoaa erikoisominaisuuksia ehdokkaille ja muistuttaa ihmisiä äänestämisestä. Ehdokkaiden profiilit ovat myös tavallista enemmän näkyvillä YouTubessa. Facebook lisää vaalipäivinä ”I voted” (äänestin) -napin palveluunsa. Myös Instagram lisää erikoistarroja vaalisivulleen. Twitter on luonut erityisiä emoji-symboleja aihetunnistein #EUvaalit2019 ja #thistimeimvoting monin eri kieliversioin. Katso lista mukana olevista yrityksistä täällä.

EU-jäsenmaissa on yli 426 miljoonaa EU-vaaleissa äänioikeutettua kansalaista.