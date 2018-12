EU:lta liikenemässä yli 40 miljardia liikenne-, energia- ja digi-infroihin – Kumpula-Natri: Suomen pääradalla mahdollisuus päästä rahoituksen piiriin

Euroopan parlamentti antoi keskiviikkona Strasbourgin täysistunnossa kantansa verkkojen Eurooppa -ohjelmasta, jossa päätetään yli 42 miljardin euron julkisista investoinneista vuosille 2021-27 eurooppalaiseen rajat ylittävään liikenne-, energia- ja digi-infraan. Osana ohjelmaa Suomen päärata on pääsemässä eurooppalaisen rahoituksen piiriin.

Parlamentti painotti kannassaan ilmastomyönteisiä energiaverkostoja ja nopeita datayhteyksiä. Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri toimi sosialidemokraattien ryhmän neuvottelijana.



Kumpula-Natri on tyytyväinen parlamentissa ohjelmaan saatuihin parannuksiin. Täysistunto äänesti demareiden, vihreiden ja liberaaliryhmän tuella parlamentin kantaan selvästi komissiota suuremman osuuden uusiutuvan energian hankkeille.



– Ilmastonmuutoksen vastainen työ on meidän vuosisadan tärkein yhteinen tehtäviä. Maailman maat kokoontuvat parhaillaan Katowicessa ilmastoneuvotteluissa. EU:n pitää omilla toimillaan näyttää, että muutos on alkanut ja että kunnianhimoiset ilmastotoimet ovat mahdollisia, itsekin Katowicen kokoukseen europarlamentin delegaatiossa loppuviikosta osallistuva Kumpula-Natri painottaa.



Ohjelman tärkeimpiä osia on uusien rautatiehankkeiden rahoittaminen. Kumpula-Natri iloitsee, että Suomen päärata nousee nyt potentiaalisesti rahoitettavien hankkeiden listalle. Hän kuitenkin huomauttaa, että saadakseen EU rahoitusta, tulee Suomen aktivoitua ja sitoutua kansallisiin rahoituspäätöksiin!



– Suomessa tarvitaan useita uusia ratainvestointeja, kuten pääradan jatkamista Helsingistä pohjoiseen, Oulun ja Tornion kautta Ruotsin puolelle Luulajaan sekä tunnin junia Turkuun ja Tampereelle. Näistä hankkeista tarvitaan kuitenkin päätökset kansallisine rahoituksineen ennen vuotta 2021, jolloin haku uuden ohjelman rahoituksiin alkaa, Kumpula-Natri huomauttaa.



Digitaalisten verkkojen osalta Kumpula-Natri iloitsee aloitteensa etenemisestä parlamentin kannaksi: nyt myös keskittymät, kuten koulut, yrityspuistot ja sairaalat pääsevät mukaan 5G investointitukikelpoisuuden piiriin valtaväylien lisäksi.



– Ilman nopeita digiyhteyksiä, kuten 5G ja valokuitu alueiden kehitys uhkaa jäädä jälkeen muista. On tärkeää, että esimerkiksi koulut, yrityskeskukset ja sairaalat voivat saada nopeat yhteydet ja siten levittää hyötyjä myös lähialueellensa. Näin uusia palveluja, kuten älyliikennettä, älykaupunkeja ja digiterveydenhuoltoa saadaan kehitettyä ja samalla luotua myös työtä, Kumpula-Natri sanoo.



Seuraavaksi verkkojen Eurooppa -ohjelmaa käsitellään parlamentin antaman kannan pohjalta jäsenmaiden, komission ja parlamentin välisissä kolmikantaneuvotteluissa.