EU:n eläinpalkkiouudistukseen saatava vuoden aikalisä

Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen CAP-strategian – seuraavaksi alkavat neuvottelut EU-komission kanssa 16.12.2021

Suomen hallitus on tänään hyväksynyt EU:n maatalouspolitiikan (CAP) kansallinen strategiaohjelman. MTK:n mukaan politiikkaohjelma varmistaa pitkälti nykyisten tukijärjestelmien jatkuvuutta ja nostaa samalla huomattavasti ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kunnianhimon tasoa. Maatalouden talouskriisiin politiikkapäätös ei valitettavasti tuo ratkaisuja. Ne on löydettävä markkinoilta. MTK kritisoi sitä, että maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen ja byrokratian karsiminen jäävät toteutumatta. Jatkoneuvotteluissa on etsittävä keinot, jotta järjestelmän muutokset eivät aja vaikeuksiin maatilayrityksiä, jotka ovat investoineet ja kehittäneet vahvasti tuotantoaan viime vuosien aikana. Nuorten mahdollisuuksia tilanpidon aloittamiseen on kyettävä parantamaan.