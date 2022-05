EU:n lyijyrajoitusprosessi törmäsi jälleen epäreiluun hallintotapaan

Euroopan oikeusasiamies on havainnut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) toiminnassa hallinnollisia epäkohtia. EFSA ei toimittanut ajoissa keskeisiä asiakirjoja, joita European Federation for Hunting and Conservation (FACE) eli eurooppalaisten metsästäjien kattojärjestö pyysi viime vuoden helmikuussa.

FACEn asiakirjapyyntö liittyi EFSAn kemikaalivirastolle (ECHA) toimittamiin riistanlihan lyijypitoisuuksiin. EFSA toimitti aineistot FACElle vasta kahdeksan kuukautta pyynnön jälkeen, jolloin Euroopan kemikaaliviraston julkinen kuuleminen (Public consultation) oli jo päättynyt. Näin FACEn aineistosta löytämiä epäkohtia ei voitu enää liittää kuulemiseen. FACEn mielestä asiakirjoista löydetyt epäkohdat liittyen riistanlihan lyijypitoisuuksiin ovat niin oleellisia, että julkinen kuuleminen tulee käynnistää uudelleen. Euroopan oikeusasiamies antaa EU:lle pyyhkeitä jo toistamiseen



Euroopan oikeusasiamies on tutkinut asiaa ja sanoo lausunnossaan, että aineiston käyttöön saamisen viivästyminen tarkoittaa samaa asiaa kuin että tietoihin olisi estetty pääsy kokonaan. Lue Euroopan oikeusasiamiehen englanninkielinen lausunto kokonaisuudessaan tästä. Huolestuttavaksi asian tekee se, että tämä on jo toinen kerta lyijyammusten rajoitusprosessin aikana, kun oikeusasiamies on antanut EU:lle nuhteita. Toukokuussa 2020 oikeusasiamies linjasi, että Euroopan komissio meni liian pitkälle, kun se rohkaisi Lintu- ja luontodirektiivien asiantuntijaryhmän (NADEG) kansallisia edustajia varmistamaan myönteinen äänestystulos REACH-komiteassa, joka oli tehnyt esityksensä lyijyhaulien käytön rajoittamista kosteikoilla. Oikeusasiamiehen mukaan kansallisten edustajien rooli ei ulotu komiteoiden äänestystulokseen vaikuttamiseen. Lue Euroopan oikeusasiamiehen englanninkielinen lausunto kokonaisuudessaan tästä. FACE korostaa, että tällaiset hallinnolliset epäkohdat voivat vaarantaa päättäjien toimintakykyä, vahingoittaa EU:n toimielinten mainetta ja vaikuttaa kielteisesti Euroopan kansalaisten tulevaisuuteen. ”EU:n demokratia on pettänyt miljoonat Euroopan kansalaiset. Komissio rikkoi menettelysääntöjä ja asianmukaista käytäntöä asiakirjassa, joka vaikuttaa miljooniin kansalaisiin. Euroopan parlamentin jäsenet reagoivat, mutta heidän on oltava tulevaisuudessa paljon vahvempia, kun tällaisia ​​vakavia hallinnollisia epäkohtia koskevia väitteitä esitetään”, FACEn puheenjohtajana Torbjörn Larsson linjaa. Lue FACEn koko lausunto tästä. Brysselissä ilmestyvän verkkolehden Euractivin laajempi artikkeli aiheesta tästä.

