Eurajoen bakteeripitoisuudet koholla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Tämän viikon (viikko 32) Eurajoen vesistön velvoitetarkkailussa ilmeni, että Eurajoessa kaikilla näyteasemilla Kauttuankoskelta Pappilankoskelle asti olivat koli- ja enterokokkibakteerimäärät normaalia selvästi korkeampia.

Välillä Kauttua-Kuurnamäki enterokokkibakteerimäärät ylittivät kasteluveden raja-arvon (yli 200 pmy/100 ml). Korkein kolibakteerimäärä (1000 pmy/100 ml), mitattiin Kuurnamäen sillan kohdalla. Bakteerien alkuperää on ryhdytty selvittämään ja uusi näytteenottokierros on jo huomenna 12.8.2021. Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto on laittanut Kiukaisten Mäkelän uimarannalle kehotuksen välttää uimista ja huomenaamulla otetaan sieltäkin vesinäytteet.

E. coli -bakteeri kuuluu lämpökestoisten koliformisten bakteerien ryhmään. E. coli -bakteeri ilmentää tuoretta ulostesaastutusta ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai tasalämpöisten eläinten ulosteesta. Suolistoperäisiä enterokokkeja esiintyy runsaasti jätevesissä sekä jätevesien tai ulosteiden saastuttamissa vesissä. Runsaat enterokokkilöydökset yhdessä E. coli -bakteerilöydösten kanssa viittaavat yleensä tuoreeseen, todennäköisesti jäteveden aiheuttamaan saastumiseen. Mikäli enterokokkipitoisuudet ovat E. coli -bakteerin pitoisuuksia suuremmat, voi kyseessä olla eläinperäinen tai jo aikaisemmin tapahtunut saastuminen.

Lisätietoja:

ELY-keskus:

Vesistöasiantuntija ylitarkastaja Asko Sydänoja

asko.sydanoja@ely-keskus.fi p. 0295022949



Jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvan valvonta (JVP-Eura Oy jätevedenpuhdistamo, Säkylän kunta jätevedenpuhdistamo, Apetit Ruoka Oy teollisuusjätevedenpuhdistamo) ylitarkastaja Timo Stranius

timo.stranius@ely-keskus.fi p. 0295023046

Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto:

ympäristötarkastaja Sari Koivusaari

sari.koivusaari@sakyla.fi p. 0503809103