Eurodiaconian vuosikokous kokoaa eurooppalaiset diakoniatoimijat tällä viikolla Helsinkiin

Eurodiaconian vuosikokous järjestetään Helsingissä 25.-29.4.2023. Teemana on Horizons of Hope - Building a Europe of Trust, Solidarity and Diversity through Diaconia. Kokouksen isäntänä toimii Diakonissalaitos, ja paikalle odotetaan noin 100 osallistujaa ympäri Eurooppaa.

Eurodiaconia on diakoniatyötä tekevien kirkkojen ja kristillisten järjestöjen eurooppalainen kattojärjestö, jolla on 58 jäsentä 32 maasta. Tänä vuonna Eurodiaconian vuosikokouksen teemana on toivo. Kolmipäiväisen tapahtuman puheenvuorojen, keskustelujen sekä työpajojen aiheet käsittelevät muun muassa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia, köyhyyden vähentämistä, maahanmuuttajien kotoutumista, järjestöjen roolia sekä sosiaalisia innovaatioita. Osallistujilla on mahdollisuus myös tutustua moniin Helsingissä toimiviin diakoniahankkeisiin ja keskustella niiden parissa työskentelevien asiantuntijoiden sekä toimintaan osallistuvien ihmisten kanssa. “Vuosikokous on jäsenillemme tilaisuus kokoontua yhteisen asiamme äärelle. Yhteistyöllä ja hyviä käytäntöjä jakamalla rakennamme luottavaisempaa, inklusiivisempaa ja monimuotoisempaa Eurooppaa, sekä löydämme kestäviä ratkaisuja tämän päivän haasteisiin”, sanoo Eurodiaconian pääsihteeri Heather Roy. Eurodiaconian jäsenet tukevat työssään haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja kulkevat rinnalla silloin kun elämä näyttää kurjimman puolensa. Palvelutoiminnan lisäksi organisaatioilla on vahvaa omaa vaikuttamistyötä paikallisella, kansallisella ja usein myös kansainvälisellä tasolla. Yhdistäviä teemoja ovat mm. asunnottomuus, työttömyys, päihdeongelmat, pakolaisuus, siirtolaisromanien tilanne, haastavassa asemassa olevat ikäihmiset, mielenterveyden pulmat sekä fyysiset vammat. “Diakoniatyö tuo toivoa yhteisöille ja ihmisille kaikkialla Euroopassa. Tapahtumassa pohdimme, kuinka diakoniatoimijoiden yhteinen ääni voi edistää positiivista muutosta ja auttaa vastaamaan tämän päivän suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin”, sanoo Eurodiaconian hallituksen puheenjohtaja ja Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström. Sana "diakonia" tulee kreikan kielen sanasta "palvelu", ja kuvastaa Eurodiaconian sitoutumista palvella apua tarvitsevia ja pyrkiä kohti oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. 155-vuotias Diakonissalaitos toivottaa eurooppalaiset kollegansa lämpimästi tervetulleiksi Helsinkiin.

