Eurojackpot -voitoilla hankittu helpotusta helteisiin ja käyty talokaupoille

Jaa

Eurojackpotissa onni on suosinut suomalaisia. Huimien pääpottien lisäksi pelistä on saatu myös lukuisia pienempiä mutta voittajien elämää muuttaneita voittoja. Lämpöpumppukaupoillekin on hellekesän aikana ehditty.

Vuonna 2012 alkaneessa monikansallisessa jättipottipelissä Eurojackpotissa on tarjolla perjantaina yhdelle ainoalle täysosumalle 28 miljoonaa euroa. Suomeen pelin päävoitto on tullut 14 kertaa. Suomalaisia suosineesta pelistä on saatu lisäksi paljon muita voittoja, joilla onnekkaat ovat hankkineet helpotusta arkeensa. Toisen voittoluokan 5+1 -tulos on tullut Suomeen jo yli sata kertaa.



Kierroksella 28/2018 helsinkiläisnainen osti yhden osuuden porukkapelistä, jolla viiden hengen porukka voitti 5+1 -tuloksella yhteensä lähes 900 000 euroa. Omalla 179 329,72 euron voitollaan helsinkiläinen päätti hankkia vilvoitusta helteiseen kesään.



- Pitää miettiä rauhassa, että miten voittorahoja käyttää. Mutta ilmalämpöpumppuhan tässä pitää nyt kotiin hankkia, kun on näin kuumaa ollut! Kierroksen 28/2018 voittopeli oli laadittu Helsingin Itäkeskuksen R-kioski Metrossa, missä asioi myös todellinen onnenpekka. Helsinkiläismies voitti niin ikään 179 329,72 euroa. Voitto ei ollut hänelle ainoa Veikkauksen peleissä.



- Opiskeluaikoina onni potkaisi myös. Voitin silloin 200 000 markkaa Casino-arvasta. Tuntuu ihan käsittämättömältä, että näin iso voitto voi tulla kohdalleni kaksi kertaa. - En vielä ole tarkemmin suunnitellut, että mihin rahaa käytän, mutta fiilis on loistava. Pelaamista voisi jatkaa edelleen pienillä panoksilla ihan jännityksen vuoksi. Tamperelaisnainen voitti kierroksen 11/2018 ainoalla 5+0 -tuloksella 514 131,60 euroa. Hän aikoi sijoittaa asumiseen ja matkusteluun.



- Voittosumma on kohtuullinen. Satsaamme varmaankin harrastustiloihin ja hankimme kenties sijoitusasuntoja. Olemme matkustelleet paljon muutenkin, mutta voitto voi hieman muuttaa matkustamisen tapaa, voittaja vihjasi.



Eurojackpotia pelataan Suomen lisäksi Saksassa, Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Tanskassa, Virossa, Sloveniassa, Norjassa, Ruotsissa, Islannissa, Latviassa, Liettuassa, Kroatiassa, Tšekeissä, Unkarissa, Slovakiassa ja Puolassa, eli yhteensä 18 maassa. Pelissä valitaan viisi päänumeroa väliltä 1-50 ja kaksi tähtinumeroa väliltä 1-10. Eurojackpotin yhteydessä voit pelata myös Perjantai-Jokeria ja Perjantai-Lomatonnia.



Peliaika päättyy perjantaisin klo 20:00. Pelin viisi päänumeroa ja kaksi tähtinumeroa arvotaan Suomessa Helsingin Pasilassa. Yksi Eurojackpot-rivi maksaa 2,00 €.



Eurojackpot Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä 90 M€ Loimaa, kierros 6/2018, 5 osuuden porukka 87 M€ Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka 61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014 57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka 46,5 M € Tampere, kierros 27/2017 46,2 M € Turku, kierros 30/2015 41,6 M € Savonlinna, kierros 42/2017 38,9 M € Suomi, kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea) 29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013 23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015 21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013 19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016 17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014, 10 osuuden porukka 10 M€ Espoo kierros 19/2016 Suurimmat Suomeen tulleet Eurojackpotin 5+1-voitot 1. 4,1 M€ Hamina, kierros 40/2016

2. 3,5 M€ Oulu, kierros 6/2018

3. 2,9 M€ Hyvinkää, kierros 5/2018

4. 2,8 M€ Aura, kierros 41/2016

5. 2,8 M€ Lohja, kierros 41/2016

6. 1,8 M€, Helsinki, kierros 28/2016

Avainsanat Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa