Eurojackpotin 41,6 miljoonan euron voitto pelattiin Savonlinnassa

Voiton tuonut Eurojackpot-peli oli pelattu R-kioski Kerimäki Puruvedentie 53:ssa. Tarkka voittosumma on 41 570 496,90 euroa. Voittaja oli käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hän saa voittonsa suoraan tililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen.

Toisen voittoluokan 5+1-tuloksia löytyi neljä kappaletta. Tuloksella voitti noin 435 000 euroa. Voitot matkasivat Saksaan, Norjaan, Espanjaan ja Ruotsiin.

Kolmannen voittoluokan 5+0-tuloksia löytyi kuusi kappaletta: neljä Saksasta ja kaksi Tanskasta. Tuloksella voitti noin 102 000 euroa.

Jo kolmas päävoitto Suomeen tänä vuonna

Savonlinnassa pelattu voitto on jo kolmas Suomeen tullut Eurojackpotin päävoitto tänä vuonna. Edellisen kerran Eurojackpotin päävoitto tuli Suomeen heinäkuussa kierroksella 27/2017, jolloin se matkasi Tampereelle.

Myös ennätyksellinen 87 miljoonan euron Eurojackpot-voitto matkasi Tampereelle viime huhtikuussa. Voiton jakoi kolmen hengen porukka.

Suomi kakkossijalla päävoittojen määrässä

Päävoittojen määrässä kärkisijaa pitää 83 miljoonan asukkaan Saksa, jonne on osunut yhteensä 24 päävoittoa. Heti Saksan kintereillä seuraa reilun viiden miljoonan asukkaan Suomi 13 päävoitollaan. Lähes kuuden miljoonan asukkaan Tanska tulee kaukana perässä kolmella päävoitollaan.

Yhteensä Eurojackpotista on tullut Suomeen voittoina rahaa noin 770 miljoonaa euroa, ja peli on tehnyt 47 suomalaisesta miljonäärin. Miljoonavoittoihin on voinut toisinaan yltää myös toisen voittoluokan 5+1-tuloksilla. Suurin suomalainen toisen voittoluokan voitto on neljä miljoonaa euroa ja sen sai haminalainen nettipelaaja viime vuonna.

Eurojackpotin pelaaminen alkoi maaliskuussa 2012. Voittonumerot arvotaan perjantai-iltaisin Suomessa Helsingin Pasilassa.

Suomeen tulleet Eurojackpotin päävoitot aikajärjestyksessä

41,6 M € kierros 42/2017 Savonlinna

46,5 M € kierros 27/2017 Tampere

87 M € kierros 15/2017 Tampere (3 osuuden porukka)

10,0 M € kierros 19/2016 Espoo

19,4 M € kierros 3/2016 Tammisaari

38,9 M € kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)

46,1 M€ kierros 30/2015 Turku

23,3 M€ kierros 23/2015 Kotka

17,8 M€ kierros 52/2014 Jämsä (10 osuuden porukka)

61,2 M€ kierros 37/2014 Espoo

57,3 M€ kierros 14/2014 Akaa (10 osuuden porukka)

21,3 M€ kierros 39/2013 Teuva

29,5 M€ kierros 04/2013 Seinäjoki

Eurojackpotin suurimmat voitot

1. 90 M€ Saksa, kierros 41/2016

90 M€ Tšekki, kierros 20/2015

2. 87 M€ Suomi, Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka

3. 84,8 M€ Saksa, kierros 30/2016

4. 76,8 M€ Saksa, kierros 12/2016

5. 61,2 M€ Suomi, Espoo, kierros 37/2014

6. 58,7 M€ Saksa, kierros 49/2014

7. 57,3 M€ Suomi, Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka

8. 50,2 M € Saksa, kierros 21/2017

9. 49,7 M€ Saksa, kierros 53/2015

49,7 M€ Tanska, kierros 8/2015

10. 47,4 M € Norja, kierros 33/2017