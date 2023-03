Eurojackpotin päävoitto kohoaa jo 73 miljoonaan euroon – Suomeen suurvoitto

Eurojackpotin tämän perjantain oikea rivi on 6, 21, 23, 26 ja 43. Tähtinumerot ovat 3 ja 9.

Kierroksen suurimmat voitot tulivat 5+1-tuloksilla, joita arvonnassa löytyi viisi kappaletta. Näitä voittoja osui Slovakiaan, Norjaan, Islantiin ja kaksi kappaletta Saksaan. Voitto-osuudeksi tämän kierroksen 5+1-tuloksella muodostui 663 892,60 euroa.

Näiden lisäksi löytyi peräti yhdeksän kappaletta 5+0-tuloksia, joiden kunkin voitto-osuus oli 131 238,40 euroa. Voittoja osui Hollantiin, kaksi kappaletta Ruotsiin ja viisi Saksaan. Yksi voitoista osui meille Suomeen. Voitto oli pelattu Janakkalassa Neste K Linnatuulessa. Onnekas voittaja oli tunnistautunut pelatessaan Veikkaus-kortilla, joten hän saa voiton suoraan tililleen todennettuaan kolmen viikon karenssiajan jälkeen henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa .

Ensi tiistaina Eurojackpotissa on tarjolla jo noin 73 miljoonan euron potti.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 4 8 6 5 8 0 6. Jokerista löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. Voittaja nappasi sillä itselleen 40 000 euroa.



Perjantain Lomatonnin voittorivi on Hampuri 51. Tonneja lähti tänään jakoon kaksi kappaletta.



