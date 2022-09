Eurojackpotin potti nousee noin 41 miljoonaan euroon - Vantaalle 499 000 euron voitto

Eurojackpotin perjantain arvonnan (kierros 39/2022) oikea rivi on 8, 12, 15, 17 ja 46. Tähtinumerot 1 ja 8.



Illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten pelin potti kohoaa. Tiistain arvonnassa Eurojackpotin potissa on noin 41 miljoonaa euroa.



5+1 -oikein rivejä oli pelattu kaksi kappaletta. Saksaan matkasi kaksi 885 350 euron pottia.



Suomeen osui yksi 5+0 -oikein tulos. Vantaalla Tikkurilan Prismassa Eurojackpot-rivinsä pelannut asiakas voitti 499 296 euroa. Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen on lunastettava voittokuponkinsa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingistä. Aikaa voittokupongin lunastukseen on yksi vuosi.



- Tikkurilan Prismassa pelannut onnekas on samalla tervetullut juhlistamaan voittoaan myös perinteisten Veikkauksen voittajakahvien merkeissä voittajakabinettiimme. Onnittelut illan voittajalle! Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula onnittelee.



Toinen illan 5+0 -tuloksista osui Saksaan.



Perjantai-Jokerin oikea rivi on 4 4 2 1 5 7 7. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Dallas 64. Lomatonneja voitettiin yksitoista kappaletta.



Katso kaikki tulokset