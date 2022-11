Eurojackpotista 120 miljoonan euron jättipotti Saksaan - Espooseen 53 000 euron voitto

Eurojackpotin tiistain arvonnan (kierros 45/2022) oikea rivi on 15, 17, 23, 35 ja 38. Tähtinumerot 4 ja 9.



Illan arvonnassa löytyi yksi täysosuma. Voittorivi on pelattu Saksassa ja siihen osui pelin 120 miljoonan euron maksimipotti.



Tiistain arvonnassa löytyi lisäksi 17 kappaletta 5+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 1 209 751 euroa. Voitoista 14 kappaletta osui Saksaan, yksi Unkariin, yksi Puolaan ja yksi Tanskaan.



Suomeen osui yksi 5+0 -oikein tulos. Nettipelaaja Espoosta voitti 53 092 euroa. Kaikkiaan 5+0 -tuloksia löytyi 33 kappaletta. Espoon lisäksi voittorivejä oli pelattu 29 Saksassa, kaksi Hollannissa ja yksi Kroatiassa.



Kymmenvuotisjuhlavuotenaan uudistuneen Eurojackpotin nykyinen 120 miljoonan euron maksimipotti oli voitettu ennen tätä iltaa kerran aikaisemmin. Pelin säännöt uudistuivat maaliskuussa 2022, ja heinäkuussa Tanskaan osui 120 miljoonan euron jättivoitto. Lisäksi toukokuussa Eurojackpotista osui Saksaan 110 miljoonan euron voitto. Suomen suurin Eurojackpot-voitto on 91,9 miljoonaa euroa, joka osui Siilinjärvelle elokuussa 2019 ja voittopotin jakoi 50 osuuden porukka.



Eurojackpotin perjantain arvonnan potissa on 10 miljoonaa euroa.



Tiistai-Jokerin oikea rivi on 9 5 8 4 2 9 0. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kaksi kappaletta. Molemmat rivit oli pelattu tuplattuna ja niillä voitti 40 000 euroa, kun viimeinen numero osui kohdalleen.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Hanoi 12. Lomatonneja voitettiin kahdeksan kappaletta.

Kuponkipelien, kuten Eurojackpotin, pelaaminen edellyttää pian tunnistautumista. Tunnistautumalla pelaaja pysyy paremmin kartalla pelaamisestaan ja oman pelaamisen hallinta helpottuu. Myös voitot pysyvät tallessa, vaikka pelitosite katoaisi.