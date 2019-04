Euroopan älykkäin tunneli hyödyntää IBM:n IoT-teknologioita

Tanskalainen Sund & Bælt ja IBM kertoivat yhteistyöstä IoT-teknologioiden kehittämiseksi.

ORLANDO, Fla. - 30.4.2019: Tieverkoston, siltojen, tunneleiden ja junaratojen kunnon jatkuva rapistuminen on maailmanlaajuinen ongelma. IBM ja tanskalainen tie- ja ratayhteyksiä huoltava sekä operoiva Sund & Bælt kertoivat yhteistyöstä IoT-teknologioiden kehittämiseksi ikääntyvän infrastruktuurin elinkaaren pidentämiseksi. Esimerkiksi ruosteen kehittymistä ja sen aiheuttamia ongelmia voidaan tunnistaa teknologian avulla jo aikaisemmassa vaiheessa. Sund & Bælt aikoo hyödyntää uutta IBM Maximo for Civil Infrastructure -ratkaisua Euroopan älykkäimmän tunnelin rakentamisessa.



Ylläpidosta vastaavat laitokset eri puolilla maailmaa käyvät loputonta taistelua rapistuvaa infrastruktuuria vastaan. Prosessia vauhdittavat ikääntyvät laitteet ja rakennelmat, fyysisten tarkastusten vaikeus ja jatkuvan ylläpidon aiheuttamat korkeat kustannukset. Sund & Bælt tuo infrastruktuurin elinkaarta pidentävien ja ylläpitokustannuksia suitsivien IBM Maximo Enterprise Asset Management- ja Asset Performance Management (APM) -ratkaisujen kehitysyhteistyöhön oman operatiivisen asiantuntemuksensa.



Uuden IBM Maximo for Civil Infrastructure -ratkaisun avulla ylläpidosta vastaavat laitokset voivat tunnistaa ja mitata esimerkiksi halkeamien, ruosteen ja korroosion aiheuttamia vaurioita, sekä siirtymävärähtelyjen ja kuormituksen aiheuttamia vaikutuksia. IBM Maximo for Civil Infrastructure hyödyntää monia ​​tietolähteitä, kuten huolto- ja suunnittelutietoja sekä lähes reaaliajassa hyödynnettäviä tietoja rakenteisiin sijoitetuista antureista, työntekijöiden älyvaatteista, valvontakameroista, droneista ja Weather Companyn säädatasta.



Sund & Bælt omistaa ja operoi maailman suurimpiin kuuluvia infrastruktuureja. Nyt yhtiö valmistelee maailman pisimmän upotetun, ja samalla Euroopan älykkäimmän Femern Belt Fixed Link -tunnelin rakennustöitä. Kyseessä on Tanskan ja Saksan välinen 18 kilometriä pitkä tunneli. Maximo for Civil Infrastructure -ratkaisu auttaa operoimaan ja ylläpitämään tehokkaammin tätä tärkeää rakennelmaa.



Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:

https://newsroom.ibm.com/2019-04-24-IBM-to-Develop-an-AI-Powered-IoT-Solution-to-Help-Clients-Manage-and-Monitor-Aging-Bridges-Tunnels-Highways-and-Railways





Katso video IBM IoT Exchange 2019: sta osoitteessa:

https://www.ibm.com/internet-of-things/news-views/conference/



Lisätietoja IBM:n IoT-ratkaisuista osoitteessa:

www.ibm.com/iot