Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemana vuonna 2023 Elävä perintö – Unescon sopimus täyttää 20 vuotta

Vuosi 2023 on elävän perinnön vuosi! Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden teema on elävä perintö. Haku elävän perinnön kansalliseen luetteloon on käynnissä 15.3.2023 asti. Lisäksi tänä vuonna juhlistetaan 20-vuotiasta Unescon sopimusta ja Suomen 10-vuotista taivalta aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen jäsenmaana. Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa ja jakaa muun muassa avustuksia aineettoman kulttuuriperinnön hankkeisiin.

Kesäkuussa järjestettävään suunnistuskilpailuun Jukolan viestiin osallistuu vuosittain yli 20 000 kilpailijaa. Kuva: Jarmo Jokila

Elävä perintö on aineetonta kulttuuriperintöä, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Syksyllä jo 28. kertaa järjestettäviä Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä juhlitaan 4.–10.9.2023 elävän perinnön teemalla. Se kutsuu nostamaan esiin paikalliset tavat, tarinat ja perinteet. Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta on vuodelta 2003, ja siinä edellytetään, että yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä. Suomi liittyi sopimukseen 17.10.2013. Sopimusta toteutetaan Suomessa toimilla, jotka edistävät ja turvaavat aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista yleensä, esimerkiksi koulutuksella, tutkimuksella ja tallentamalla. “Kulttuuriperintöalan toimijat, Museovirasto mukaan lukien, tekevät työtä tukeakseen yhteisöjen edellytyksiä harjoittaa ja siirtää elävää aineetonta kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle”, erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta sanoo. Sopimuksen jäsenmaita on jo 180 ja kaikissa niissä suunnitellaan erityisiä toimia juhlavuodelle. Sopimuksen ympärille syntynyt yhteistyö ovat tuonut monenlaisia toimijoita kulttuuriperintyön pariin. Suomessa elävän perinnön ringeissä on jo yli 150 toimijaa niin käsityön, luontoon liittyvien toimijoiden, suullisen perinteen kuin esittävien taiteiden parissa. Suomessa kootun elävän perinnön wikiluetteloissa on yli 200 kohdetta, ja parhaillaan Elävän perinnön kansalliseen luetteloon haetaan uusia kohteita. “Laajemmalla tasolla aineeton kulttuuriperintö näkyy jo monissa kuntien ja maakuntien strategioissa, myös lainsäädännössä museoiden ja kuntien kulttuuritoiminnan tasolla. Uusia aineettoman kulttuuriperinnön hankkeita niin Suomessa kuin kansainvälisellä tasollakin rahoitetaan yhä enemmän”, Marsio kertoo. Suomessa teemavuosi käynnistyy verkossa järjestettävällä avajaiswebinaarilla keskiviikkona 8. helmikuuta. Avauspuheen pitää tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen. Lisäksi kuullaan asiantuntijoita Museovirastosta, Suomen Metsämuseo Lustosta ja Taitoliitosta. Kulttuuriympäristöpäivien koordinaattorit innostavat kaikki mukaan elävän perinnön teemavuoteen käytännön vinkein. Luvassa myös Puhti Duon performanssi. Tapahtumasta: https://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tapahtumat/Euroopan_kulttuuriymparistopaivien_tapahtumat/Euroopan_kulttuuriymparistopaivien_2023_(64734) Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 4.–10.9.2023 (European Heritage Days) Euroopan kulttuuriympäristöpäiviin osallistuu vuosittain noin 20 miljoonaa ihmistä 46 eri maassa. Suomessa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä koordinoi ympäristöministeriö. Elävä perintö on ensi kertaa päivien teemana. Teemavuonna elävää perintöä nostetaan esille monin eri tavoin viestinnässä, tapahtumissa ja hankehauissa. Alan toimijoita innostetaan nostamaan teemavuotta osana omia tapahtumiaan ja muuta toimintaa. Teemavuotta vietetään läpi vuoden, mutta juhlinta tulee painottumaan syksyyn. Kulttuuriympäristöpäiviä vietetään 4.–10.9.2023, mutta tapahtumia voi ilmoittaa mukaan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumakalenteriin koko vuoden ajalta. Unescon yleissopimuksen 20-vuotissyntymäpäiviä vietetään 17.10.2023. Lisätietoa Kulttuuriympäristöpäivistä:

https://kotiseutuliitto.fi/kulttuuriymparistopaivat/

Kesäkuussa järjestettävään suunnistuskilpailuun Jukolan viestiin osallistuu vuosittain yli 20 000 kilpailijaa. Kuva: Jarmo Jokila