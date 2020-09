Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri tekoälyvaliokunnan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi

Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri valittiin parlamentin Tekoäly-erityisvaliokunnan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Tekoäly-valiokunta päätti asiasta järjestäytymiskokouksessaan keskiviikkoaamuna Brysselissä.

– Olen äärimmäisen motivoitunut saamastani vastuusta. Kyky ja nopeus soveltaa eettisesti tekoälyä, dataa ja digitalisaatiota määrittävät pitkälti Euroopan ja Suomen tulevien vuosien talouskasvun, ja jopa yhteiskunnan kehityksen laajemmin. Tekoäly, data ja huippunopeat yhteydet ovat kokonaisuus, joka on Green Dealin ohella yksi EU:n keskeisimmistä prioriteeteista seuraavan vuoiskymmenen aikana, Kumpula-Natri painottaa.

Tekoäly-valiokunta on Euroopan parlamentin perinteiset valiokunnat poikkileikkaava erityisvaliokunta, jonka tehtävänä on viitoittaa parlamentille ja EU:lle toimintasuunnitelma ja keskeiset tavoitteet ajankohtaista tekoälysääntelyä varten. Valiokunnan perustamisesta päätettiin heinäkuussa ja sen on tarkoitus saada varsinaisien valiokuntien työtä ohjaava mietintönsä valmiiksi vuoden kuluessa.

– Tekoälyä käsiteltäessä eettisyys ja kilpailukyky nousevat varmasti vahvasti valiokunnan työssä esiin. Emme halua Eurooppaan ”kiinalaista”-mallia, jossa tekoälyn avulla valtiokoneista valvoo entistä tarkemmin kansalaistensa liikkeitä. EU:n on perustettava oma sääntelynsä tekoälylle eettisille ja perusoikeuksia kunnioittavalle mallille, joka luo ihmisille mahdollisuuksia eikä kategorisesti sysää ketään ulkopuolelle. EU:n on etsittävä tässä esimerkiksi Atlantin takaa myös yhteistä säveltä muiden samalla tavalla ajattelevien valtioden kanssa.

– Toisaalta meidän on huolehdittava, että onnistumme luomaan uutta työtä ja kasvua Eurooppaan. Emmehän halua, että datatalouden ja tekoälyn hyödyt valuvat kaikki kolmansien maiden digijättien taskuun? Euroopassa on vahva teollisuus, ja tarvitsemme eurooppalaisia data- ja tekoälyekosysteemejä, jolla digitalisoida se uudelle vuosikymmenelle. Yhteiset markkinat ovat tässä meidän vahvin etumme.

Tekoäly-valiokunnan varapuheenjohtajuus tukee Kumpula-Natrin työtä hänen päävaliokunnissaan, energia-, teollisuus- ja tutkimusvaliokunnassa ja kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Teollisuusvaliokunnassa Kumpula-Natrin vastuulla on johtaa parlamentin oma-aloitemietinnön valmistelua Euroopan datastrategiasta, kansainvälisen kaupan valiokunnassa hän puolestaan toimii parlamentin pysyvänä raportöörinä WTO:n digikaupan (e-commerce) neuvotteluissa.