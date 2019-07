Euroopan parlamentin yhdeksäs vaalikausi alkaa

Euroopan parlamentin yhdeksäs vaalikausi alkoi virallisesti tänään 2.7.2019 Strasbourgissa klo 11.00 Suomen aikaa. Puhetta istunnossa johti toimikautensa päättävä puhemies Antonio Tajani.

Yhdeksäs välittömillä vaaleilla valittu Euroopan parlamentti aloittaa työnsä tänään

Meppejä on 190 kansallisesta poliittisesta puolueesta ja 28 maasta

61 % mepeistä on uusia

Mepeistä 60 % miehiä, 40 % naisia

Euroopan parlamentin puhemiesvaali alkaa huomenna keskiviikkona aamulla klo 10.00 Suomen aikaa. Poliittisten ryhmien tai 1/20 parlamentin jäsenistä pitää asettaa ehdokkaat tänään klo 23.00 mennessä Suomen aikaa. Parlamentin täysistunnon avauksessa arvottiin kahdeksan ääntenlaskijaa seuraamaan puhemiesvaalia.

Kaikissa 28 jäsenmaassa 23.-26.5.2019 järjestettyjen välittömien vaalien jälkeen uusi parlamentti aloitti virallisesti toimintansa tänään Strasbourgissa. Äänestysprosentti EU-vaaleissa nousi 51 %:in. Uusien meppien osuus on suhteellisesti suurin koskaan (61 %). Lisäksi naisten osuus mepeistä kasvoi 40 %:in - vuonna 2014 valituista mepeistä naisten osuus oli 37 %.

Nuorin Euroopan parlamentin jäsen tällä kaudella on Kira Marie Peter-Hansen Tanskasta (21) ja vanhin Silvio Berlusconi Italiasta (82).

Uudessa parlamentissa on seitsemän poliittista ryhmää eli yksi ryhmä vähemmän kuin viime kaudella. Mepit, jotka eivät kuulu poliittiseen ryhmään, ovat sitoutumattomia jäseniä. Sitoutumattomat jäsenet voivat kuitenkin milloin vain liittyä poliittiseen ryhmään. Parlamentin sääntöjen mukaan poliittisessa ryhmässä tulee olla vähintään 25 meppiä vähintään seitsemästä jäsenmaasta.