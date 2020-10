Euroopan sosiaalirahastosta tukea ihmisille ja yrityksille koronapandemian haittavaikutusten vähentämiseen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt tammi-elokuun 2020 aikana yhteensä 34,8 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta kehittämishankkeille. Rahoituksesta 14,6 miljoonaa euroa kohdentuu Pohjois-Pohjanmaalle, 10,4 miljoonaa euroa Lappiin ja 2,4 miljoonaa euroa Kainuuseen. Lisäksi usean maakunnan alueelle kohdentuvia hankkeita on rahoitettu noin 4,4 miljoonalla eurolla. Valtakunnallisia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ESR-hankkeita on rahoitettu yhteensä noin kolmella miljoonalla eurolla.

Tällä ajanjaksolla aluesioista rahoitetuissa ESR-hankkeissa painottuu koronapandemian aiheuttamien haittojen vähentäminen ja korjaaminen. Kevään ja kesän aikana on rahoitettu lukuisia mikro- ja pk-yritysten toiminta- ja muutoskykyä tukevia hankkeita eri puolille Pohjois-Suomea. Näissä hankkeissa on konkreettisia toimenpiteitä mm. yritysten muutoskykyyn ja digitalisaatioon sekä yrittäjien työhyvinvointiin ja jaksamiseen haastavassa tilanteessa. Hankkeissa kehitetään myös verkostoja ja vertaistukea.



Koronapandemian vuoksi rahoitusta on kohdennettu merkittävästi myös työllisyyteen ja heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden osallisuutta ja kuntoutumista tukevien toimintamuotojen kehittämiseen. Näissä hankkeissa on erityisesti etätyöskentelyyn ja -verkostoitumiseen sekä digitaalisiin palveluihin liittyviä toimenpiteitä. Palvelujen saatavuus poikkeusaikoinakin on tärkeää, joten rahoitetuissa hankkeissa kehitetään mm. uusia toimintamuotoja etäyhteyksillä toteutettujen vertaistukiryhmien toimintaan sekä kuntouttavaan toimintaan. Hankkeissa tuetaan myös asiakkaiden ja ammattilaisten valmiuksia käyttää ja tarjota etäpalveluja.



Vuoden 2020 aikana Pohjois-Suomessa on elokuun loppuun mennessä käynnistynyt yhteensä 119 uutta ESR-rahoitteista kehittämishanketta. Lisäksi rahoitusta on saanut kahdeksan uutta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallista ESR-hanketta. Rahoitettuihin hankkeisiin arvioidaan osallistuvan niiden toteutusaikana yhteensä noin 3500 yritystä ja 5700 työtöntä henkilöä. Mukaan on tullut runsaasti myös uusia hanketoteuttajia kuten kansalais- ja yrittäjäjärjestöjä. Myös uusia kuntia on saatu mukaan ESR-hanketoimintaan.