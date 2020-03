Euroopan suurin harrastetarvike valmistaja valitsi suomalaisen Retime Oy:n avuksi Amazon kasvuun

Euroopan suurin harrastetarvikemyyjä, ruotsalainen Panduro Ab, tavoittelee huomattavaa kasvua Amazon Saksan markkinapaikalla. Suomalainen Retime Oy valikoitui sille kumppaniksi vastaamaan Panduron koko markkinapaikan toiminnasta ja myynnin edistämisestä, Panduro Ab työllistää noin 650 henkilöä ja sen liikevaihto on 845 miljoonaa kruunua.

Retime pitää yhteistyötä merkkinä siitä, että Pohjoismaisilla yrityksillä on kova halu kasvaa ja nähdä Amazon yhtenä merkittävänä myyntikanavana.

"Amazonin laajentuminen Pohjoismaihin kuluvan vuoden aikana vahvistaa näkemystä", sanoo Retime Oy:n liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Pasi Bruun.

Retime on johtava Amazon palveluyritys Pohjoismaissa, jolla on yli 30 asiakasta.

"Viemme Amazonin Saksan-markkinoille satoja tuotteita"

Bruunin mukaan yhteistyö on lähtenyt käyntiin sujuvasti. "Panduron ymmärrys omasta toimialastaan ja meidän osaamisemme Amazonin myynnin edistämisestä ovat nivoutuneet hyvin yhteen. Sillä, että Panduron pääkonttori sijaitsee Malmössä, ei ole ollut mitään vaikutusta yhteistyön sujuvuuteen", toteaa Pasi Bruun.



Panduron CEO Rickard Kemfors korostaa, että yhtiöt ovat vielä yhteisen polun alkutaipaleella ja tulevina kuukausina tuotteiden määrä markkinapaikalla lisääntyy huomattavasti.

"Tavoitteemme on, että Amazonissa on pian myynnissä satoja tuotteitamme", sanoo Kemfors.



Amazon on markkinapaikkana erityisen kiinnostava juuri pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on halu kansainvälistyä. Amazonin tarjoama logistiikka- ja varastointimalli on kuin luotu pk-yrityksille.



Amazonissa myytävistä tuotteista pk-yritysten myynti on huomattava, vuonna 2019 pk-yritykset myivät siellä yli 700 miljoonaa tuotetta. Amazon USA markkinalla yli 15 000 yritystä ylitti 1 000 000 dollarin liikevaihdon.



Linkit:

http://www.retimeagency.com

https://panduro.com